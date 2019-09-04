منتخب الكراتيه يصل اليابان للمشاركة في الدوري العالمي

عمان – الغد – وصلت اليوم الأربعاء بعثة المنتخب الوطني للكراتيه للمشاركة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري العالمي للكراتيه، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة ما بين 6-8 أيلول (سبتمبر) الحالي، بمشاركة أكثر من 600 لاعباً ولاعبة يمثلون 79 دولة.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني المدير الفني للمنتخبات الوطنية محمد عثمان والمعالج سائد أبو شاويش، إضافة الى ثلاثة لاعبين وهم عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم) وأحمد شديد (وزن تحت 75كغم) ومحمود السجان (وزن تحت 84كغم).

وتأتي مشاركة منتخبنا بهدف حصد المزيد من النقاط التصنيفية من خلال المشاركات في مثل هذه البطولات ذات التصنيف العالي والتي تستقطب أبطال رياضة الكاراتيه من جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أن الجولة السادسة من البطولة ستقام في شهر تشرين الأول القادم في العاصمة الروسية موسكو في حين تختتم جولات هذا العام في العاصمة الإسبانية مدريد في نفس الشهلر.