منتخب الكراتيه يطير إلى “طشقند” للمشاركة ببطولة آسيا

عمان – الغد – غادرت فجر اليوم الإثنين بعثة المنتخب الوطني الأول للكراتيه إلى العاصمة الأوزبكية “طشقند”، وذلك للمشاركة في النسخة 16 من بطولة آسيا، التي ستُقام خلال الفترة من 19 إلى 21 تموز(يوليو) الحالي.

وسيمثل المنتخب الوطني في هذه البطولة، كل من اللاعبين واللاعبات: محمد فهد (وزن تحت 60 كغم) وعمر النجار (وزن تحت 55 كغم) وعبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم) وبشار النجار (وزن تحت 75 كغم) ومحمود السجان (وزن تحت 84 كغم) ونقولا كبوش (وزن فوق 84 كغم) وخلود حسين (وزن تحت 55 كغم) وأسيل النعيمي (وزن تحت 61 كغم) وهدى جبر (وزن تحت 68 كغم)، إلى جانب اللاعبين معتصم بالله خير وأحمد شديد، اللذان سيشاركان مع بقية زملائهما في منافسات القتال الجماعي باليوم الأخير من المنافسات.

وكان المنتخب الوطني قد استعد للبطولة الآسيوية من خلال إقامة معسكر تدريبي في مصر، سعى من خلاله المدير الفني لمنتخباتنا الوطنية للكراتيه، محمد ابراهيم، إلى الوصول بلاعبيه للجاهزية الفنية والبدنية قبيل المشاركة في الحدث الأكبر برياضة الكراتيه على مستوى القارة الآسيوية.

ويتطلع المنتخب الوطني في بطولة آسيا إلى تحقيق أفضل النتائج والصعود إلى منصات التتويج وتكرار إنجازه الأخير في النسخة السابقة من البطولة، والتي جرت في العاصمة عمان العام الماضي، وحققا فيها منتخبنا ذهبيتين بواسطة عبدالرحمن المصاطفة وبشار النجار وفضية تحققت من خلال محمود السجان.