منتخب الكراتيه يغادر إلى تركيا للمشاركة في الدوري العالمي

عمان – غادر المنتخب الوطني للكراتيه عمان، اليوم الاربعاء، متوجها إلى مدينة اسطنبول التركية، للمشاركة في منافسات الدوري العالمي التي تنطلق فعالياتها يوم الجمعة المقبل.

وتعتبر هذه المشاركة الأولى لمنتخبات الكراتيه منذ بدء جائحة كورونا، حيث يهدف اتحاد اللعبة الى تحسين التصنيف العالمي للاعبين، استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وأشارت الناطق الرسمي للاتحاد ورئيسة الوفد المغادر إلى تركيا، منار شعث، في تصريح اعلامي اليوم الاربعاء، الى أن الوفد يضم الحكم الدولي ابراهيم الدقس والمدير الفني محمد ابراهيم والمدرب محمد فتيان، اضافة الى اللاعبين:عبدالله حماد وعفيف غيث وعمر شقرة وعبدالرحمن مصافطة ويزن الوهر واحمد بلال ومازن الجعيدي ومحمود السجان وبشار النجار ورهف ابو غوش. – (بترا)