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منتخب الكراتيه ينهي مشاركته ببطولة “Series A”

منذ 44 دقيقة

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الغد – اختتم المنتخب الوطني للكراتيه ، السبت ، مشاركته في بطولة “Series A” ، والتي أقيمت منافساتها في مدينة مونتريال الكندية.

وحقق بشار النجار فوزين على كل من اللاعبين ، الأوكراني يانكو كوستيانتين والتشيلي رودريغيز فوينتيس ، قبل أن يودع الدور ثمن النهائي بخسارته أمام الإيطالي لورينزو ، ضمن منافسات وزن تحت 75 كغم.

وضمن منافسات الوزن ذاته ، فاز أحمد شديد بدور الـ 64 على الأمريكي استوري سافين ، قبل أن يخسر أمام اللاعب الكازاخستاني يارميك.

بدوره ، فاز اللاعب عبدالرحمن المصاطفة في نزال دور الـ 32 على الكندي ريان اونيل ، قبل أن يخسر من اللاعب المصري علي الصاوي في الدور ثمن النهائي لمنافسات وزن تحت 67 كغم.

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