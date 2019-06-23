منتخب الكراتيه ينهي مشاركته في بطولة “سيريس أيه”

عمان – الغد – أنهى المنتخب الوطني للكراتيه ، يوم أمس السبت ، مشاركته في بطولة Series A والتي أقيمت في مدينة مونتريال الكندية.

وحقق بشار النجار فوزين على كل من الأوكراني يانكو كوستيانتين والتشيلي رودريغيز فوينتيس قبل أن يودع دور ثمن النهائي بخسارته أمام الإيطالي لورينزو ضمن منافسات وزن تحت ٧٥ كغم.

وضمن منافسات الوزن ذاته فاز أحمد شديد في دور الـ64 على الأمريكي استوري سافين قبل أن يخسر أمام الكازاخستاني يارميك.

بدوره فاز اللاعب عبدالرحمن المصاطفة في نزال دور الـ32 على الكندي ريان اونيل قبل أن يخسر من المصري علي الصاوي في دور ثمن النهائي لمنافسات وزن تحت 67 كغم.