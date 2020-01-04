منتخب الكرة الأميركي يلغي معسكرا في قطر بعد قتل سليماني

لوس انجليس – أعلن الاتحاد الأميركي لكرة القدم إلغاء معسكر تدريبي كان يعتزم إقامته في قطر هذا الشهر، على خلفية توتر الوضع الإقليمي بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بقصف جوي أميركي في بغداد.

وكشف الاتحاد في بيان الجمعة عن إلغاء المعسكر الذي كان يعتزم إقامته في الدوحة بدءا من الأحد وحتى 25 كانون الثاني (يناير) الحالي، عازيا سبب ذلك الى “تطور الأوضاع في المنطقة”.

وكان الاتحاد الأميركي يعتزم إقامة هذا المعسكر قبل مباراة ودية يخوضها ضد كوستاريكا في الأول من شباط (فبراير) المقبل، وهو الذي أكد في بيانه: “العمل مع الاتحاد القطري لإيجاد فرصة في المستقبل القريب ليختبر منتخبنا التجهيزات العالمية المستوى والضيافة في قطر” التي تستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2022.

(أ ف ب)