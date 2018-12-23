منتخب الكرة الأولمبي يبدأ معسكره الداخلي تحضيرا لودية إيران.. الثلاثاء

عمان – الغد – بدأ المنتخب الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عاما تدريباته الفنية والبدنية، ضمن معسكره الداخلي الذي انطلق اليوم ، تحضيرا لمواجهة منتخب ايران الودية عند الخامسة من مساء الثلاثاء 25 كانون الثاني (يناير) على إستاد الحسن في إربد.

ويشمل المعسكر على وجبتين تدريبيتين مكثفتين صباحا ومساء يسعى من خلالها الجهاز الفني على الوصول لمباراة ايران بجاهزية مثلى تضمن تحقيق نتيجة ايجابية.

من جهته أكد المدرب أحمد عبدالقادر أن مباراة ايران مهمة لما تحمله من فائدة فنية كبيرة بالنظر لحجم المنتخب الايراني في القارة الاسيوية.

وقال : واجهنا عُمان مرتين في معسكرنا السابق ، خرجنا بفوائد فنية كبيرة وحققنا هدفنا من المعسكر ، تنتظرنا الان مباراة جديدة كبيرة سنسعى لاستغلالها قدر الامكان تحضيرا للموعد الرسمي آذار (مارس) المقبل في الكويت”.

ويضم المعسكر 24 لاعبا: عبدالله الفاخوري ومحمود الكواملة وسيف ابو هزيم وبسام دلدوم ويزن عبدالعال وهادي الحوراني وسعد الروسان وشوقي القزعة وورد البري ومعاذ العموري ونزار الرشدان وابراهيم سعادة ونور الروابدة وأنس حماد ومحمد الزعبي ومحمد ابو زريق ومحمد بني عطية وعمر هاني ومحمد عبدالمطلب واحمد ثائر ويوسف ابو جلبوش وأحمد طنوس وخضر الحاج وأحمد المحارمة.

وشهد المعسكر غياب الحارس وليد عصام عقب تعرضه لكسر طولي في اسفل عظم الشظية، خلال الشوط الثاني من مباراة المنتخب أمام الأهلي وانتهت بفوز المنتخب 3-0.