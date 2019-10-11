منتخب الكرة الأولمبي يخسر أمام نظيره السعودي في بطولة الصين الرباعية

عمان – الغد – خسر المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة لكرة القدم، أمام نظيره الأولمبي السعودي بنتيجة 0-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين الجمعة على ستاد وانزهو، ضمن منافسات بطولة الصين الرباعية الودية بكرة القدم.

وخاض المنتخب المباراة بتشكيلة ضمت كل من اللاعبين: وليد عصام، سعد الروسان، يزن غرابلة، هادي الحوراني، إيهاب الخوالدة، أحمد ثائر (يوسف أبو الجزر)، إبراهيم سعادة (نزار الرشدان)، محمد عبدالمطلب، عمر هاني (علي علوان)، يزن النعيمات، خالد صياحين (بسام دلدوم).

وبحث المنتخبان عن التسجيل مبكرا، وكاد “السعودي” أن يفتتح النتيجة بتسديدة قوية في الدقيقة العاشرة تصدى لها وليد عصام، وجاء الرد من هاني والنعيمات بفرصتين خطيرتين لكن التسرع وتدخل دفاع المنافس في الوقت المناسب حالا دون التسجيل لمصلحة المنتخب الأولمبي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب السعودي في إفتتاح التسجيل بتسديدة قوية غالطت الحارس وليد وسكنت الشباك في الدقيقة 50، وعقب الهدف ضغط المنتخب الأولمبي بحثا عن هدف التعديل، حيث حاول كل من النعيمات وصياحين وابراهيم في أكثر من مناسبة لكن الدفاع السعودي كان بالموعد، لتمر دقائق الشوط الثاني دون جديد ليعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز المنتخب السعودي.

وعقب اللقاء، أكد مدرب المنتخب الأولمبي أحمد عبدالقادر، أهمية استخلاص الفائدة الفنية من مثل هذه المباريات، مشيدا بالمستوى الذي قدمه اللاعبون طوال شوطي اللقاء.

وأضاف: “صنعنا عددا كبيرا من الفرص الحقيقية، لكن التسرع في بعض المواقف، وغياب الدقة في اللمسة الأخيرة حالا دون الخروج بنتيجة إيجابية”.

ويختتم المنتخب مشاركته في بطولة الصين الرباعية الودية بملاقاة أندونيسيا، عند الساعة العاشرة من صباح الأحد – بتوقيت الأردن .

وكانت قرعة النهائيات الآسيوية، المقامة في تايلند مطلع كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، وضعت المنتخب الأولمبي الأردني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.