منتخب الكرة الأولمبي يصل إلى تايلاند تحضيرا للنهائيات الآسيوية

عمان– الغد– من المقرر أن يكون المنتخب الأولمبي لكرة القدم، قد وصل صباح اليوم السبت، إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي ستنطلق اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، حيث وقع المنتخب في المجموعة الرابعة، حيث يلتقي المنتخب نظيره الكوري الشمالي “الجمعة”، وثم يلتقي منتخب فيتنام يوم 13 كانون الثاني (يناير) الحالي، ويختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الإمارات يوم 16 الحالي.

وكان المنتخب الأولمبي قد أختتم معسكره التدريبي في ماليزيا، وتخلله إجراء لقاءين وديين، حيث تعادل في الأول مع الأولمبي السعودي 1-1، وتغلب على نادي بي جي سيتي الماليزي بهدفين دون مقابل.

وأختتم المنتخب معسكره بحصة تدريبية بقيادة المدرب أحمد عبدالقادر، وتركزت التدريبات على عنصر اللياقة البدنية وبعض الجمل التكتيكية والتركيز على إصلاح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو المنتخب في المباراتين الوديتين.

وينتظر المنتخب انضمام لاعبه عمر هاني المحترف نادي أبويل القبرصي إلى صفوف المنتخب للمشاركة في الاستحقاق الآسيوي،

فيما أن اللاعب موسى التعمري سينضم للمنتخب قبل مباراة المنتخب الأخيرة أمام الإمارات المقررة يوم 16 الحالي، حيث سيغيب التعمري عن مباراتي المنتخب أمام كوريا الشمالية وفيتام.

الفاخوري والرشدان يتشافيان

ومع ختام معسكر المنتخب في ماليزيا، فإن المنتخب سيكون مكتمل الصفوف بعد أن خضع اللاعبان عبدالله الفاخوري ونزار الرشدان للإستشفاء، بعد الإصابة التي تعرض لها كل منهما في المباراة الأخيرة للمنتخب في معسكر ماليزيا.

وكان المدير الفني للمنتخب الكابتن احمد عبدالقادر، قد أشاد بالمستوى الفني الذي وصل إليه المنتخب، الذي وصل للمستوى الفني والمهاري الذي وصل اليه في ختام معسكر ماليزيا، وأن المنتخب سيكون الرقم الصعب في النهائيات، بما يعكس تطور مستوى الكرة الأردنية.

وأضاف عبدالقادر، ان المنتخب سيفتقد جهود التعمري في مباراتيه أمام كوريا الشمالية وفيتنام، إلا أن بقية نجوم المنتخب قادرون على تعويض غيابه، وسيكون حاضرا فنيا وبدنيا وذهنيا ونفسيا للمنافسة على بطاقات التأهل.