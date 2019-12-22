منتخب الكرة الأولمبي يعسكر في ماليزيا

عمان – الغد – توجهت مساء اليوم الأحد بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي إلى ماليزيا وذلك لخوض معسكر تدريبي يسبق مشاركته في النسخة الرابعة من كأس آسيا تحت 23 عاماً والتي تستضيفها تايلاند بدءًا من الثامن من كانون الثاني (يناير) القادم وستكون مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (طوكيو 2020).

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة المدرب أحمد عبدالقادر قد أعلن عن القائمة النهائية المغادرة إلى معسكر ماليزيا والمشاركة في النهائيات الآسيوية تحت 23 عاماً.

وضمت القائمة 23 لاعباً وهم : عبدالله الفاخوري، أحمد الجعيدي، رأفت الربيع، سعد الروسان، هادي الحوراني، شوقي القزعة، عمر هاني، ورد البري، إيهاب الخوالدة، أحمد ثائر، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، نزار الرشدان، يزن النعيمات، يزن عبدالعال، محمد عبدالمطلب، محمد عصام المشة، محمد وائل الزعبي، دانيال عفانة، بسام دلدوم، محمد بني عطية، مهند سمرين، علي علوان.

وضم الوفد المدرب أحمد عبدالقادر ، المدير الإداري ماهر طعمه ، المدرب العام رائد الظاهر ، مساعد المدرب أحمد هايل ، مدرب الحراس وليد ميخائيل ، المسؤول الإعلامي حمد العسل ، الطبيب نزار البشتاوي ، المعالج أشرف صقر ، المدلك حسين قواقزة ، مسؤول اللوازم ماهر عبدالهادي ، فيما سيلتحق كريم مالوش مدرب اللياقة البدنية بالوفد يوم 27 القادم.

ومن المنتظر أن يلتحق اللاعب موسى التعمري المحترف في صفوف أبويل القبرصي بالوفد يوم 13 كاون الثاني (يناير) ، حيث سيكون ضمن خيارات المدرب في المباراة الأخيرة أمام الإمارات في دور المجموعات ، في حين تأكد غياب يوسف أبو جلبوش “صيصا” ومحمد أبو زريق “شرارة” عن القائمة بسبب الإصابة.

وسيشارك في كأس آسيا المقبلة 16 منتخباً قسمت على أربع مجموعات حيث أوقعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات ، فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.

وسيفتتح المنتخب الوطني مشاركته في البطولة بلقاء المنتخب الكوري الشمالي يوم 10 الشهر القادم قبل أن يلتقي كل من فيتنام والإمارات يومي 13 و16 على التوالي.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الأربعة ، حيث سيلتقي أول المجموعة الرابعة مع ثاني المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات أوزبكستان وكوريا الجنوبية والصين وإيران فيما سيلتقي ثاني المجموعة الرابعة مع أول المجموعة الأولى.

وسيتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى من كأس آسيا إلى أولمبياد طوكيو 2020 واذا كان المنتخب الياباني – مستضيف الأولمبياد – من بين المنتخبات الثلاث الأولى فإن رابع البطولة سوف يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

يذكر أن اللجنة الأولمبية كانت قد اتفقت مع اتحاد كرة القدم على تعاون مشترك بين الجانبين من خلال برنامج الإعداد الأولمبي على دعم منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في رحلته التأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020).