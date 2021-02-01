منتخب الكرة الرديف يفوز على الحرس الملكي في ختام معسكره التدريبي

عمان – الغد – جدد المنتخب الوطني الرديف تحت 23 عاما ، فوزه على فريق الحرس الملكي بهدفين لهدف، في ختام المعسكر التدريبي الداخلي، والذي أقيم خلال الفترة 20-31 كانون الثاني (يناير) ، استعداداً للاستحقاقات القادمة.

وكان المنتخب حقق الفوز في المباراة الأولى أمام الحرس الملكي وبذات النتيجة 2-1 الخميس الماضي، حيث سجل هدفي المنتخب شاهر شلباية، فيما أحرز عبدالله عوض وأمين الشناينة هدفي المباراة الأولى.

بدوره، أكد مدرب المنتخب أحمد هايل أن المعسكر حقق أهدافه، من خلال التدريبات البدنية والفنية، إضافة إلى مباراتي الحرس الملكي، مشيداً بالتزام اللاعبين طوال فترة التجمع.

أضاف: “أكملنا المعسكر الأول ضمن خطة الإعداد الممتدة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) ننتظر قرعة التصفيات في آذار المقبل، للمضي قدماً نحو تحقيق ظهور مشرف في البطولة القارية.. أشركنا جميع اللاعبين في مباراتي الحرس الملكي، ورصدنا الإيجابيات والسلبيات”.

وقال: “باب المنتخب سيبقى مفتوحاً لكل من يفرض نفسه خلال المرحلة المقبلة.. سنبدأ برصد اللاعبين في البطولات والمنافسات القادمة، بما يتماشى مع خطة الإعداد”.

وضمت قائمة المنتخب خلال المعسكر 23 لاعباً: أحمد جعيدي، وليد عصام، قيس عباسي، دانيال عفانة، معتصم الجعبري، أحمد عبيدات، يزن عبد العال، شوقي القزعة، عصام سميري، مهند أبو طه، فيصل أبو شنب، عبد الرحمن أبو الكاس، نزار الرشدان، خالد زكريا، مهند العرامشة، محمد بني عطية، أمين الشناينة، أمية المعايطة، حمزة الصيفي، وسيم ريالات، عامر جاموس، عبدالله عوض وشاهر شلباية.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب، بالإضافة لـ هايل، مدير المنتخب شفيق عويس، المدرب بشار بني ياسين، مدرب الحراس لؤي العمايرة، مدرب اللياقة البدنية مظفر معمر، المسؤول الإعلامي أحمد أبوزيد، المعالج أحمد قدورة، ومسؤول اللوازم زيد العرامي.

ومن المنتظر أن تسحب قرعة التصفيات الآسيوية في آذار القادم، حيث يحل المنتخب بالتصنيف الأول، من بين ثمانية منتخبات في آسيا، إلى جانب كل من كوريا الجنوبية، العراق، أوزبكستان، اليابان، السعودية، فيتنام، قطر وأستراليا.