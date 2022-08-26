منتخب الكرة النسوي يعلن قائمته النهائية لـ”غرب آسيا”

عمان – الغد- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني النسوي، بقيادة المدرب ديفيد ناشيمينتو، قائمة ضمت 23 لاعبة، للمشاركة في النسخة السابعة من بطولة غرب آسيا والتي تقام خلال الفترة من 28 آب (أغسطس) الحالي وحتى 4 أيلول (سبتمبر) المقبل، في العاصمة عمان، بمشاركة منتخبات سورية ولبنان وفلسطين.

وضمت القائمة: ملك شنك، روند كساب، شرين الشلبي، ميساء جبارة، آية المجالي، لانا فراس، مي سويلم، رند أبوحسين، أنفال الصوفي، لين البطوش، تسنيم أبو الرب، تحرير القواسمي، تسنيم اسليم، علياء نائل، نور المشايخ، مايا العويسات، إيناس الجماعين، رنيم داود، بانه البيطار، لينا الصاحب، العنود غازي، روزبهان فريج، تقى غازي.

في المقابل، تأكد غياب اللاعبة شهناز جبرين عن المنتخب الوطني خلال البطولة، بسبب الإصابة التي لحقت بها مؤخراً خلال منافسات دوري المحترفات، حيث أظهرت الفحوصات الطبية التي خضعت لها، حاجتها لتواصل برنامج التأهيل لمدة أسبوعين على الأقل قبل العودة للملاعب.

وأكد المدرب المنتخب ديفيد ناشيمينتو، أن غياب جبرين مؤثر للغاية، في ظل خبرتها وقدرتها على تعزيز خيارات الفريق الفنية، مشدداً في الوقت ذاته على ثقته الكبيرة بكافة الأسماء المتواجدة للمضي قدماً نحو الاحتفاظ بلقب غرب آسيا.

وينتظر أن تواصل جبرين مرحلة التأهيل بإشراف الجهاز الطبي للمنتخب، للعودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن.

ويفتتح المنتخب مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره السوري عند التاسعة مساء بعد غد الإثنين على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، على أن يلتقي لبنان بعد ثلاثة أيام بالتوقيت نفسه وعلى الملعب ذاته، قبل أن يختتم مشواره بلقاء فلسطين يوم الأحد المقبل.

ويواصل منتخب النشميات تدريباته اليومية، حيث يدخل مساء اليوم في معسكر تدريبي مغلق تأهباً للبطولة والتي تأتي في إطار التحضيرات لخوض الاستحقاقات القادمة.

في المقابل، يظهر المدير الفني للمنتخب، في المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة والذي يعقد عند الواحدة والنصف ظهراً يوم غدٍ الأحد في فندق ريجينسي، على أن يسبقه الاجتماع التنسيقي والذي يتخلله استعراض تعليمات البطولة وتثبيت ألوان الفرق المشاركة.

يذكر أن المنتخب الوطني النسوي هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة غرب آسيا والتي جرت في 2019 بالبحرين، حيث سبق للنشميات التتويج باللقب أربع مرات خلال البطولات الست الماضية.