منتخب الكرة خارج “المنافسة” على لقب غرب آسيا بالتعادل مع الكويت

محمد الجالودي وحابس الجراح

موفدا اتحاد الإعلام الرياضي

أربيل– خرج المنتخب الوطني لكرة القدم، الليلة قبل الماضية، من حسابات التأهل في بطولة غرب آسيا لكرة القدم بنسختها التاسعة، بعد التعادل الإيجابي 1-1، الذي كان نتيجة لقاء مواجهته الثانية والحاسمة أمام نظيره الكويتي لحساب المجموعة الثانية.

وبعد أن وضع “النشامى” نقطة وحيدة في رصيده، بات خارج حسابات التأهل للمباراة النهائية، فيما تبقى له مباراة شرفية عند الساعة السابعة والنصف من مساء غد أمام منتخب السعودية (ورصيده نقطة) لن تؤثر نتيجتها في حسابات النهائي؛ حيث انحصرت بأحد أطراف المباراة الأخيرة في المجموعة البحرين والكويت وفي جعبة كل منهما (4 نقاط) مع فارق الأهداف للأزرق الكويتي.

وتقدم منتخب الكويت بهدف مبكر بعد مرور 3 دقائق، وجاء من ركلة جزاء نفذها فيصل الحربي بنجاح، فيما أدرك سالم العجالين هدف التعادل للمنتخب الوطني في الدقيقة 94، وأهدر لاعبو المنتخب الوطني جملة من الفرص المواتية أمام المرمى الكويتي على مدار شوطي اللقاء كانت كفيلة بتحقيق الفوز.

ومثل المنتخب الوطني في اللقاء كل من اللاعبين: أحمد عبدالستار، طارق خطاب، أنس بني ياسين، فراس شلباية، العجالين، خليل بني عطية (أحمد سمير)، نور الروابدة، إحسان حداد (أحمد عرسان)، محمد بني عطية (محمد أبوزريق)، يوسف الرواشدة وحمزة الدردور.

فيتال يشيد بالأداء

وعبر المدير الفني للمنتخب الوطني فيتال، عن سعادته من خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، على الاستجابة السريعة للمنتخب، للتوجيهات الفنية التي نقلها للاعبين بين الشوطين، مؤكداً أن الأداء كان مطمئناً بشكل عام، رغم فقدان فرصة التأهل.

وأكد فيتال: “منحنا الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب، وأظهر الروابدة مستوى لافتا”، موضحا أنه يملك مؤهلات كبيرة، مشيداً باللاعب محمد بني عطية كذلك وباقي عناصر التشكيلة، “وسنواصل العمل من أجل الاستحقاقات المقبلة”.

ومن جانبه، حاول المدير الفني لمنتخب الكويت روميو جوزاك تبرير مستوى فريقه المتراجع أمام “النشامى” بالعديد من الأسباب، وقال: “لعبنا مواجهة صعبة أمام منتخب قوي له سمعته، وحاولنا تفادي الخسارة عبر اللعب بطريقة دفاعية منظمة، وبعض اللمحات الهجومية، وكان بالإمكان تعزيز الهدف ولكن بسالة المنافس والنقص العددي بعد طرد “النصار” أثرا على المردود الفني لمنتخب الكويت”.