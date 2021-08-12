منتخب الكرة في المركز 95 عالميا

عمان- الغد- حل المنتخب الوطني لكرة القدم، في المركز 95 عالميا، وفق التصنيف الصادر اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وجمع المنتخب الوطني 1245 نقطة، ليحل في المركز 95، بانتظار مزيد من المباريات الدولية.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف العالمي، تلاه المنتخب البرازيلي ثم الفرنسي والانجليزي، فيما حل منتخب إيطاليا بطل أمم أوروبا الأخيرة، في المركز الخامس.