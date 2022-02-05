منتخب الكرة للشلل الدماغي يواصل تدريباته للمشاركة بكأس العالم

مهند جويلس

عمان– يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم للشلل الدماغي، تدريباته على ملاعب اللجنة البارالمبية، استعدادا للمشاركة ببطولة كأس العالم، والمقرر إقامتها في مدينة أولبيا الإيطالية في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويحتل منتخب الكرة للشلل الدماغي المرتبة الأولى على صعيد المنتخبات العربية، والمركز الثالث على صعيد منتخبات قارة آسيا، والمركز الثامن عشر عالميا، إذ يقود المنتخب المدرب الوطني ثابت عبيدات، ويساعده المدرب العام محمد ناجي.

وتلقى المنتخب الوطني الدعوة للمشاركة في بطولة كأس العالم قبل شهرين، بعد احتلاله مركزا ما بين المنتخبات العشرين الأولى على صعيد التصنيف، وذلك بعد إلغاء البطولة في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

واحتل المنتخب الوطني المركز الرابع في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال في العام 2018، وهو المركز غير المؤهل لبطولة كأس العالم، علما بأن المنتخب يضم في صفوفه لاعبين أعمارهم بين 18 إلى 30 عاما، حيث يضم كل فريق في هذا النوع من المباريات 7 لاعبين.

وفي هذا الصدد، قال المدير الفني للمنتخب الوطني للشلل الدماغي ثابت عبيدات، إن المنتخب بدأ تحضيراته لكأس العالم، منذ بداية العام الحالي، أملا بتحقيق نتائج طيبة في أول ظهور للفريق في البطولة العالمية.

وذكر عبيدات في حديثه لـ “الغد”، أنه بدأ مع المنتخب الوطني في منتصف العام الماضي، وأن المنتخب يضم في صفوفه لاعبين متميزين قادرين على الوصول والمضي بعيدا في بطولة كأس العالم.

وأضاف: “بكل تأكيد هناك تحديات أواجهها في تدريبي لمنتخب الشلل الدماغي، إذ أن الصعوبات في الحركة هي السمة الأبرز للاعبي المنتخب، لكننا ولله الحمد نعمل على تطوير مستواهم الفني بشكل مستمر دون صعوبات كبيرة”.

وكشف عبيدات عن تقدم المنتخب الوطني على العديد من الدول العالمية، التي تقدم دعما كبيرا لمنتخب الشلل الدماغي، ومنها المنتخب الألماني، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة دعم المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، لتجنب عدم المشاركة في البطولة.

وتابع: “هناك احتمالية لعدم مشاركتنا بالبطولة، نظرا لحاجة المنتخب لما قيمته 40 ألف دينار من أجل المشاركة، ونتمنى من اتحاد الكرة والجهات الخاصة واللجنة البارالمبية، زيادة الدعم المادي في الفترة المقبلة، لكي يمثل منتخب الكرة الوطن في كأس العالم خير تمثيل”.

ويعد عبيدات المدرب البالغ من العمر 40 عاما، أحد اللاعبين السابقين المميزين على صعيد الكرة المحلية في مركز الهجوم، بعد أن بدأ مسيرته الكروية مع نادي الجليل، ليتم اختياره في صفوف المنتخب الوطني الأولمبي في العام 2000 تحت قيادة المدرب الوطني عيسى الترك، والمدرب المصري الراحل محمود الجوهري.

وتنقل عبيدات بين عدة أندية في مسيرته الكروية، من فريق الجليل إلى فريق البقعة، ومن ثم لفرق اليرموك، كفرسوم، حرثا، الأهلي، ليتجه بعدها إلى عالم التدريب، ويحصل بعدها على شهادة التدريب الآسيوية “أ”، ويعمل مساعدا مع فرق البقعة والرمثا وسحاب، برفقة المدرب أسامة قاسم.