منتخب الكرة ومدربه يثيران غضب الشارع وفيتال مدعو لاجتماع.. “نايك” تتعاقد مع النبر.. نجوم الكرة يساندون مصطفى.. مدربون ولاعبون بالمنتخبات يكشفون عن ملاحظاتهم

خالد الخطاطبة

عمان– نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

دعوة لجلسة محاسبة مع فيتال

ينتظر أن يشهد اتحاد كرة القدم، بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، جلسة للاتحاد مع المدير الفني للمنتخب الوطني فيتال بوركلمانز، لمساءلته حول أوضاع المنتخب والنتائج المخيبة والأداء المتراجع.

ووفق المعلومات، فإن فيتال وفي حال لم يتم حسم مصيره بعد المباراة المقبلة أمام السعودية بغرب آسيا، فإنه سيكون مدعوا لجلسة محاسبة ونقاش حول واقع المنتخب، تمهيدا لاتخاذ القرار الذي يراه الاتحاد مناسبا.

وبدا أعضاء في مجلس الاتحاد غاضبين على أداء ونتائج المنتخب في بطولة غرب آسيا، ما يجعل جميع الخيارات متاحة في قادم الأيام.

المنتخب ومدربه يثيران غضب الشارع المحلي

كشف الشارع الرياضي المحلي، عن موجة غضب واسعة، بعد النتائج المخيبة للمنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا، والخروج المبكر للمنتخب من الدور الأول للبطولة، بعد أداء ونتائج مخيبة وفق وصف الجماهير.

وتحدث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بحرقة عن الظهور المخيب للمنتخب، مطالبا بسرعة تدارك الانهيار والتراجع في الأداء والنتائج.

وطالب البعض بإقالة المدير الفني فيتال بوركلمانز، الذي يتحمل المسؤولية الكبرى، فيما ذهب البعض لتحميل اتحاد الكرة مسؤولية تدهور أداء ونتائج المنتخب في البطولة، وذهب الرأي الثالث لتحميل اللاعبين أيضا جزءا من المسؤولية.

ويأمل الجمهور بردة فعل مقنعة لاتحاد الكرة، لإعادة ترتيب الأمور قبل التصفيات الآسيوية المزدوجة.

اللياقة البدنية للاعبي الكويت تشفع لـ”النشامى”

شفعت اللياقة البدنية الضعيفة للاعبي المنتخب الكويتي لكرة القدم، في إنقاذ المنتخب الوطني “النشامى” من الخسارة في المباراة التي جمعت المنتخبين أول من أمس، ببطولة غرب آسيا، وانتهت بالتعادل 1-1، ليفقد المنتخب فرصة المنافسة على اللقب.

ولاحظ مدربون ومتابعون للمباراة، الحالة البدنية الضعيفة للاعبي الكويت خاصة في الجانب الهجومي؛ حيث بدا ذلك واضحا عند مهاجمي الكويت الذين كانوا يحرصون على التخلص من الكرة بأي طريقة لعدم قدرتهم على التقدم، ما تسبب في إهدارهم لعدد من الفرص في ظل الحالة الدفاعية الضعيفة للمنتخب.

وأكد أحد المدربين، أن لاعبي الكويت، لو كانوا في حالة بدنية جيدة، لتمكنوا من زيارة شباك المنتخب أكثر من 3 مرات على الأقل.

زيارة غير مجدية للمحاضرين لاتحاد الكرة

قام عدد من المحاضرين الدوليين والآسيويين، أمس، بزيارة إلى مقر اتحاد كرة القدم، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، التي لم يصرفها الاتحاد رغم مرور وقت طويل على إشرافهم على العديد من الدورات التدريبية.

المحاضرون الذين تواجدوا في الاتحاد أمس، وصفوا زيارتهم بغير المجدية، بعد أن اصطدموا بغياب الأمين العام للاتحاد الحاصل على إجازة ليوم أمس، وفق حديث المحاضرين، ما دفعهم للعودة بدون تحقيق الأهداف المنشودة، على أن يعودوا للاتحاد بعد انقضاء عطلة العيد.

نجوم الكرة يساندون محمد مصطفى

حرص عدد من نجوم الكرة، أمس، على مساندة زميلهم لاعب فريق شباب الأردن محمد مصطفى، الذي فجع بوفاة والدته.

النجوم زاد تعاطفهم مع مصطفى، كون الأخير انشغل خلال الأيام الماضية، بدعوتهم لحفل زفافه الذي كان ينتظر إقامته بعد غد، قبل أن يفجع بوفاة والدته. مصطفى حرص في الفترة الماضية على تقديم حفل زفافه ليقام بعد غد، شعورا منه برغبة والدته المريضة بأن تفرح به لشعورها بدنو أجلها، ما دفع اللاعب لتقديم حفل الزفاف، إلا أن القدر لم يمهل والدته لتفرح به، حيث انتقلت إلى رحمة الله تعالى أول من أمس، وتم تشييعها أمس.

93 هدفا في 5 مباريات بالكرة النسوية

شهد دور الستة عشر بكأس الأردن لكرة القدم للسيدات تسجيل 93 هدفا في 6 مباريات في رقم لافت، كشف عن الفوارق الفنية بين الفرق المشاركة. وفاز عمان على كفر راكب 32-0، وشباب الأردن على نادي شباب بشرى 22-0، والاستقلال على البتراء 16-0، والأرثوذكسي على الحسين إربد 5-0، وشيحان على الزرقاء 3-0، والأهلي على عجلون 15-0.

لاعبون ومدربون في المنتخبات يكشفون عن ملاحظاتهم

شكا لاعبون ومدربون في المنتخبات الوطنية (باستثناء المنتخب الوطني الأول)، من إهمال اتحاد الكرة لهم، مقارنة بالمنتخب الأول الذي يحظى بتوفير متطلبات لاعبيه كافة.

وفي حديث مع “الغد”، كشف مسؤولون ولاعبون في المنتخبات، عن تجاهل اتحاد الكرة، صرف مبالغ مالية للاعبين، رغم أنهم بأمس الحاجة لها، كونهم لا يعملون ولا يملكون وظائف، وجلهم طلاب مدارس وجامعات.

كما كشف المتحدثون عن تجاهل صرف “زي” لهم؛ حيث يعتمدون فقط على “لباس” سبق وأن تم صرفه الاتحاد قبل فترة طويلة، وما يزال يرتديه اللاعبون وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية، ما دفع مدربين وإداريين، لتفصيل لباس جديد على نفقتهم الخاصة، ليظهروا بشكل مقبول أمام الجميع.

وأكد أحد المتحدثين، أن موجودات الاتحاد من الملابس، جلها للمنتخب الأول، فيما يتمسك لاعبو المنتخبات الأخرى، بلباس قديم لم يتم تبديله أو تغييره.

متحدثون أكدوا أنهم لا يجرؤون على الحديث علنا، بسبب الحصار الإعلامي الذي يفرضه اتحاد الكرة عليهم، والتهديد والوعيد الذي يسمعونه في حال تسريب الأخبار، ولكنهم وجدوا في هذا الخبر متنفسا لهم، ليس انتقادا للاتحاد بقدر ما هو لفت انتباه ليولي الاتحاد هذه المنتخبات عناية مقبولة، تساعدها على تحقيق نتائج جيدة.

“نايك” تتعاقد مع النبر

تعاقدت شركة “نايك” للألبسة الرياضية، مع نجم فريق نادي شباب الأردن يوسف النبر، لارتداء منتجاتها الرياضية.

ووقع اللاعب على عقده مع الشركة، أول من أمس، ويمتد لمدة عام، يقوم خلالها النبر بارتداء الملابس الرياضية، علما أن هذا العقد لا ينطبق على الماركة التي يرتديها اللاعب في ناديه أو المنتخب في حال التحق مجددا بصفوف المنتخب الوطني.