منتخب الكرة يبدأ تحضيراته للقاء الكويت في بطولة غرب آسيا

عمان – الغد- يطوي المنتخب الوطني لكرة القدم، صفحة المباراة الإفتتاحية له في بطولة غرب آسيا التاسعة والمقامة حالياً في العراق، والتي تعثر خلالها امام البحرين 0-1 في اللقاء الذي اقيم امس في أربيل ضمن المجموعة الثانية.

وعمد الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، خلال اجتماعه مع اللاعبين صباح اليوم الاثنين ، الى تجاوز مباراة البحرين، وتوجيه التركيز نحو المواجهة المرتقبة امام الكويت عند العاشرة والنصف مساء الاربعاء على ملعب فرنسوا حريري.

ولفت فيتال خلال اجتماعه المطول مع اللاعبين، الى ان المنتخب قدم اداءً جيداً بصورة عامة في اللقاء الافتتاحي، لكنه افتقد للمسة قبل الاخيرة، والتي حالت دون خلق المزيد من الفرص السانحة للتسجيل، الى جانب غياب اللعب الجماعي في بعض الاحيان، والتسرع في انهاء الهجمات.

وقال : ” علينا ان نتعلم من الاخطاء التي ارتكبناها، سواء في الشق الهجومي أو الدفاعي.. والفرصة ما تزال امامنا للوصول الى المباراة النهائية، لكن ذلك يرتبط بقدرتنا على تحسين الصورة سريعاً وتحقيق الفوز على الكويت والسعودية لتعزيز حظوظ التأهل”.

كما اوضح بأن الجهاز الفني تابع امس لقاء الكويت والسعودية الذي انتهى بفوز الاول 2-1، ورصد العديد من النقاط التكتيكية التي سيعمل عليها خلال تدريبات النشامى مساء اليوم وغداً.

وختم حديثه قائلا : “الاداء العام للفريق في اللقاء الماضي كان جيداً، لكننا ارتكبنا اخطاء فردية ساهمت في خسارة اللقاء.. الامر الذي يتطلب مراجعة عاجلة للحسابات، والنهوض سريعاً في المباراة القادمة، للظهور بشكل افضل وتحقيق الفوز.”

ومع ختام الجولة الاولى لمنافسات المجموعة الثانية، تصدر الكويت الترتيب بالشراكة مع البحرين بـ3 نقاط لكل منهما، فيما بقي المنتخب مع “الاخضر السعودي” دون اي نقطة.

يذكر ان نظام البطولة ينص على تأهل بطل المجموعة فقط مباشرةً الى المباراة النهائية والتي ستقام 14 الجاري في مدينة كربلاء التي تستضيف حالياً منافسات المجموعة الاولى والتي تضم العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن.

وتعد بطولة غرب آسيا محطة اعداد رئيسية تأهباً لبدء التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023 مطلع ايلول القادم، حيث يتنافس النشامى ضمن المجموعة الثانية الى جانب استراليا والصين تايبيه والكويت ونيبال.