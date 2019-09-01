منتخب الكرة يتدرب بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة الصين تايبيه

عمان – الغد – أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريبه الأول بصفوف مكتملة، استعداداً لمواجهة الصين تايبيه عند الـ(2:10) ظهر الخميس القادم –بتوقيت الاردن-، في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.

واجرى المنتخب تمريناً بدنياً صباح اليوم الأحد، في مركز اللياقة التابع لمقر الاقامة، قبل ان يقيم مساءً تدريبه الرئيسي على احد الملاعب الفرعية في تايبيه، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، وبمشاركة كافة اللاعبين الـ24 الذين استقر عليهم الجهاز الفني لخوض اللقاء.

وتضم القائمة اللاعبين: عامر شفيع، أحمد عبد الستار، يزيد أبو ليلى، براء مرعي، انس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، فراس شلباية، محمد الدميري، محمد بني عطية، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، نور الروابدة، احمد سمير، بهاء عبد الرحمن، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، احمد عرسان، موسى التعمري، محمد وائل الزعبي، حمزة الدردور، ياسين البخيت وبهاء فيصل.

وكان المنتخب وصل امس الى تايبيه، بعد معسكر تدريبي في كوالالمبور تخلله لقاء ماليزيا ودياً، وحقق خلاله النشامى الفوز بهدف نظيف.

وبعد لقاء الصين تايبيه، ينتظر ان يعود النشامى مباشرة الى الاردن، استعداداً لخوض مباراة ودية امام باراجواي في العاشر من الشهر الحالي على ستاد عمان الدولي.

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في التصفيات ضمن المجموعة الثانية بلقاء الصين تايبيه، ثم يستقبل الكويت ونيبال على التوالي في 10 و15 تشرين الأول (أكتوبر) بالعاصمة عمان.

ويستكمل النشامى طريقه في التصفيات 14 تشرين الثاني (نوفمبر) بلقاء استراليا في عمان، ثم استضافة الصين تايبيه بعد خمسة ايام، على ان يتوقف المشوار حتى 31 آذار (مارس) من العام القادم بلقاء الكويت خارج القواعد، ثم نيبال 4 حزيران (يونيو) قبل مواجهة استراليا في سيدني 9 من الشهر ذاته.