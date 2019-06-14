منتخب الكرة يتراجع خطوة على سلم التصنيف الدولي ” فيفا”

عمان – الغد – تراجع المنتخب الوطني لكرة القدم إلى مركزا واحدا عالمياً على سلم التصنيف الدولي الذي اصدره “فيفا” صباح اليوم الجمعة، ليصبح في المركز 98 في التصنيف الدولي.

وخسر منتخب الكرة 3 مباريات ودية ، 2 منها ضمن بطولة الصداقة الدولية الودية بالعراق في مارس الماضي ، وفاز في لقاء وحيد والذي جاء على حساب اندونيسيا الثلاثاء الماضي، رغم نتائجه اللافتة في نهائيات آسيا 2019 التي جرت في الامارات ووداعه الدور الثاني بخسارة أمام فيتنام.

وبات رصيد منتخب الكرة التراكمي (1229) نقطة في المركز الـ16 آسيوياً ، مع بقاء ايران في صدارة القارة امام اليابان وكوريا الجنوبية , فيما حافظت بلجيكا على القمة العالمية على حساب فرنسا والبرازيل.

وعلى المستوى العربي احتل منتخبنا المركز (12) عربياً، مع بقاء تونس في صدارة المنتخبات العربية امام المغرب وقطر.

وكان منتخب الكرة قد عاد لقائمة الـ100 الاوائل في التصنيف العالمي للمرة الاولى منذ تشرين الاول للعام 2016 , بعد ان تراجع تصنيفه في ذلك الوقت لمراكز ما بعد الـ100 ولمدة (28) شهراً متتالياً.