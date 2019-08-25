منتخب الكرة يجري مرانه الأخير قبل المغادرة إلى كوالالمبور – صور

عمان – الغد – يغادر وفد المنتخب الوطني الى العاصمة كوالالمبور، تأهباً للدخول في معسكر تدريبي يتضمن لقاء ماليزيا، يسبق المواجهة الافتتاحية في التصفيات المشتركة المؤهلة للمونديال ونهائيات آسيا، امام الصين تايبيه 5 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وأجرى المنتخب صباح اليوم الاحد ، تدريبه الاخير في العاصمة عمان على ملعب الكرامة، بمشاركة (18) لاعباً من بينهم ياسين البخيت الذي وصل مساء أمس من الامارات، وبغياب سالم العجالين، والذي اظهرت الفحوصات الطبية اصابته بتمزق عضلي سيحرمه من مرافقة النشامى.

في المقابل، اعتذر اللاعب محمد أبو زريق عن عدم مرافقة المنتخب الى ماليزيا وتايبيه، لاتمام اجراءات انتقاله الى الدوري اليوناني.

وينتظر ان يغادر الوفد بعد منتصف الليل الى ماليزيا، حيث يضم المدرب فيتال بوركلمانز، مدير المنتخب أسامة طلال، المدرب العام ستيفان فانديرهايدن، مدرب الحراس اليكس فينسيل، مدرب اللياقة كريم مالوش، مساعد المدرب احمد هايل، المسؤول الاعلامي محمد العياصرة، رئيس قسم الانتاج سالم العجالين، والمعالجين ياسر خيرالله، طلعت مهران، لطفي دار عودة، الى جانب مسؤولي اللوازم جرير المخامرة وهشام بلاونة.

كما يضم الوفد اللاعبين: عبدالله الزعبي، يزيد ابو ليلى، براء مرعي، انس بني ياسين، طارق خطاب، هادي الحوراني، محمد بني عطية، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، حسان زحراوي، احمد عرسان، محمد الزعبي، حمزة الدردور والبخيت.. بانتظار التحاق عامر شفيع، احمد عبد الستار، فراس شلباية، يزن العرب، نور الروابدة، احمد سمير، بهاء عبد الرحمن، موسى التعمري وبهاء فيصل.

وينتظر ان يخوض المنتخب لقاءً ودياً امام ماليزيا 30 الحالي، قبل السفر الى تايبيه لمواجهة اصحاب الارض في افتتاح التصفيات، على ان يعود النشامى الى العاصمة عمان مباشرة استعداداً للقاء باراجواي ودياً 10 أيلول (سبتمبر).

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في التصفيات ضمن المجموعة الثانية بلقاء الصين تايبيه، ثم يستقبل الكويت ونيبال على التوالي في 10 و15 تشرين الأول (أكتوبر) بالعاصمة عمان.

ويستكمل النشامى طريقه في التصفيات 14 تشرين الثاني (نوفمبر) بلقاء استراليا في عمان، ثم استضافة الصين تايبيه بعد خمسة ايام، على ان يتوقف المشوار حتى 31 آذار (مارس) من العام القادم بلقاء الكويت خارج القواعد، ثم نيبال 4 حزيران قبل مواجهة استراليا في سيدني 9 من الشهر ذاته.