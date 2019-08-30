منتخب الكرة يحقق فوزا معنويا على ماليزيا ويغادر إلى الصين تايبيه

بلال الغلاييني

عمان – نجح المنتخب الوطني لكرة القدم، في تحقيق فوز معنوي على حساب نظيره المنتخب الماليزي بهدف وحيد، سجله اللاعب سعيد مرجان مع بداية المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين أمس على ستاد كوالالمبور بالعاصمة الماليزية، وذلك ضمن تحضيرات المنتخب الفنية التي تسبق مواجهته المنتظرة مع منتخب الصين تايبيه يوم 5 أيلول (سبتمبر) المقبل، في افتتاح لقاءات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، والنهائيات الآسيوية 2023 في الصين.

ومن المقرر أن يكون وفد المنتخب الوطني، قد توجه إلى الصين تايبيه للدخول في معسكر تدريبي يسبق مباراته المنتظرة أمام أصحاب الأرض في التصفيات المزدوجة الخميس المقبل، على أن يعود المنتخب الوطني للعاصمة عمان مباشرة استعدادا للقاء منتخب باراغواي يوم 10 أيلول (سبتمبر) المقبل. ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في التصفيات ضمن المجموعة الثانية بلقاء الصين تايبيه، ثم يستقبل الكويت ونيبال على التوالي في 10 و15 تشرين الاول بالعاصمة عمان. ويستكمل “النشامى” طريقه في التصفيات 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بلقاء استراليا في عمان، ثم استضافة الصين تايبيه بعد خمسة أيام، على ان يتوقف المشوار حتى يوم 31 آذار (مارس) من العام المقبل بلقاء الكويت خارج القواعد، ثم نيبال 4 حزيران (يونيو) قبل مواجهة استراليا في سيدني 9 من الشهر ذاته.

الأردن 1 ماليزيا 0

سارع المنتخب الوطني إلى فرض سيطرته على أرجاء الملعب مستغلا الكرات البينية القصيرة في خلخلة الدفاعات الماليزية وسحب اللاعبين الى المنطقة الأماميةن وبالتالي ايجاد المساحات المناسبة التي كشفت مرمى الحرس الماليزي في العديد من المشاهد الهجومية، ولعل التشكيلة الرئيسية التي دفع بها المدير الفني فيتال وضمت الى جانب حارس المرمى يزيد أبو ليلى، رباعي الدفاع براء مرعي وطارق خطاب ومحمد بني عطية ويوسف أبو جزر، وفي منطقة الوسط تواجد الخماسي خليل بني عطية وسعيد مرجان ويوسف الرواشدة وأحمد عرسان وصالح راتب، بينما تواجد في المنطقة الأمامية المهاجم محمد الزعبي، ساهمت في ابقاء السيطرة والأفضلية للمنتخب الوطني الذي خطف هدفا مبكرا من هجمة منظمة ارسل فيها أحمد عرسان الكرة الى محمد الزعبي الذي ارسلها من داخل المنطقة ووصلت الى سعيد مرجان الذي سددها على يمين الحرس الماليزي فاريزال في الدقيقة 8، والذي عزز من ثقة لاعبي المنتخب الوطني في مواصلة السيطرة والتقدم نحو المناطق الأمامية واستغلال ارسال الكرات الطويلة التي عادت لتقلق الدفاعات الماليزية من جديد، حيث أرسل خليل بني عطية كرة طويلة نحو صالح راتب الذي تخلص من المدافع الأخير وسدد كرة قوية ضربت بالحارس واتجهت نحو الركنية، تبعه عرسان الذي تخطى الحارس وسدد الكرة لكن المدافع الماليزي ديفيد ماثيو أبعدها عن المرمى الخالي على حساب ركنية، وعاد عرسان وسدد كرة من خارج المنطقة ضربت بالقائم الأيسر.

الفريق الماليزي حاول التقدم من خلال الهجمات المضادة السريعة التي وصلت نحو منطقة الحارس يزيد أبو ليلى، في الوقت الذي نجح فيه قلبي الدفاع براء مرعي وطارق خطاب في إبعاد جل الكرات قبل أن تستفحل خطورتها، ما جعل الفريق الماليزي الذي اعتمد على ازهي عزام وأمير دانيل ورشيد سفوي واذلان نور شال في بناء الهجمات، يركز على الأطراف في ارسال الكرات العرضية ومن احداها تألق أبو ليلى في السيطرة على كرة اونج تورن، بينما ابتعدت تسديدة رشيد فوق العارضة.

تراجع وسيطرة ماليزية

تراجع مستوى المنتخب الوطني مع بداية الشوط الثاني، الذي شهد سيطرة ماليزية كاملة وسط عودة اغلب لاعبي المنتخب الى المناطق الخلفية، ما منح لاعبي الفريق الماليزي تشكيل قوة هجومية متعددة المحاور، ولولا تألق حارس المرمى أبو ليلى لخرج المنتخب الوطني بخسارة وبأكثر من هدف، حيث نجح أبو ليلى في ابعاد الكثير من الكرات وخصوصا من داخل المنطقة أبرزها الكرة التي وصلت سفاوي وأخرجها أبو ليلى في اللحظة المناسبة على حساب ركنية، وقبل ذلك كان أبو ليلى يبعد الكرة القوية التي سددها نورشال من داخل المنطقة، فيما ذهبت تسديدة ماثيو بجوار القائم.

ورغم العديد من التبديلات التي لجأ اليها المدرب فيتال بإدخاله حمزة الدردور وياسين البخيت مكان محمد الزعبي وصالح راتب، الا أن هجمات المنتخب الوطني افتقدت الى التركيز والنهايات السليمة، حى أن الكرة التي وصلت الى الدردور وهو في مواجهة المرمى لوحده طالت عنه الكرة وأبعدها الحارس على حساب ركنية، ثم أضطر المدرب الى إدخال البديلين نور الروابدة وأحمد سمير بسبب تعرض سعيد مرجان وخليل بني عطية للإصابة، ثم ادخل المدرب حسان الزحراوي بدلا من أحمد عرسان، في الوقت الذي بقيت فيه الأفضلية للفريق الماليزي الذي واصل سيطرته ووصوله المتكرر نحو مرمى الحارس أبو ليلى الذي نجح ومعه رباعي الدفاع في ابعاد الكرات الماليزية حتى صافرة النهاية.