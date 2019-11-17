منتخب الكرة يختتم تحضيراته لمواجهة الصين تايبيه بالتصفيات المشتركة

بلال الغلاييني

عمان- يضع المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم البلجيكي فيتال بوركلمنز، اللمسات الأخيرة على الأساليب الفنية التي سينتهجها في المباراة المقبلة، التي تجمع المنتخب الوطني مع ضيفه منتخب الصين تايبيه عند الساعة السادسة من مساء يوم غد، على ستاد مدينة الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، في إطار لقاءات المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر، والنهائيات الآسيوية 2023 في الصين، وذلك من خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي يخضع لها المنتخب الوطني مساء اليوم على ملعب المباراة؛ حيث تتجه أنظار جماهير ومحبي “النشامى” صوب النتيجة الكبيرة التي سيخرج بها الفريق من هذه المباراة، نظرا لفارق المستوى الفني الهائل بين الفريقين، وما تعرض له منتخب الصين تايبيه من خسائر كبيرة في مبارياته الماضية، والتي كان آخرها أمام المنتخب الكويتي في الجولة الماضية 0-9.

وتبدو الأمور الفنية ميسرة أمام المنتخب الوطني، في تحقيق الهدف المنشود في هذه المباراة والعودة مجددا للمنافسة بكل قوة نحو حجز إحدى بطاقتي التأهل الى الأدوار الحاسمة، خصوصا المؤهلة الى بطولة كأس العالم، وضمان مشاركته في وقت مبكر في النهائيات الآسيوية.

ويحتل المنتخب الوطني حاليا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب الكويتي الذي يحل ثانيا، فيما ابتعد المنتخب الأسترالي كثيرا في الصدارة بعد أن رفع رصيده الى 12 نقطة، ويأتي المنتخب النيبالي بالمركز الرابع برصيد 3 نقاط، يليه منتخب الصين تايبيه بالمركز الخامس والأخير برصيد خال من النقاط.

وتشهد تدريبات المنتخب الوطني حاليا، غياب المدافع محمد الدميري الذي تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام المنتخب الأسترالي؛ حيث قرر الجهاز الفني استبعاده من خوض مباراة يوم غد بعد الفحوصات الطبية التي خضع اليها.

وباتت تشكيلة المنتخب الوطني تضم كلا من اللاعبين: عامر شفيع، أحمد عبد الستار، يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، أنس بني ياسين، براء مرعي، طارق خطاب، يزن العرب، فراس شلباية، إحسان حداد، سالم العجالين، محمد بني عطية، خليل بني عطية، نور الروابدة، أحمد سمير، بهاء عبد الرحمن، صالح راتب، سعيد مرجان، أحمد عرسان، موسى التعمري، حمزة الدردور، ياسين البخيت، عبدالله العطار، بهاء فيصل ويوسف الرواشدة.

المؤتمر الصحفي اليوم

يظهر المدير الفني للمنتخب الوطني فيتال بوركلمنز مجددا اليوم، من خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد عند الساعة الثالثة والنصف مساء، في قاعة المؤتمرات التابعة لاستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة؛ حيث ينتظر أن يتحدث فيتال عن العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالمنتخب الوطني، وتحضيراته لخوض المباراة أمام منتخب الصين تايبيه.

ويعقب ذلك المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لمنتخب الصين تايبيه، الذي يبدأ عند الساعة الخامسة والنصف مساء، ويتحدث فيه عن مستوى فريقه الفني وإمكانياته لمواجهة المنتخب الوطني في هذه المباراة.

كما يعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الذي يحضره ممثلو المنتخبين، الى جانب مراقب وحكام المباراة، والجهات المعنية.

طرح تذاكر المباراة

بدأ اتحاد الكرة في طرح تذاكر مباراة المباراة، وحدد أربع نقاط لبيع التذاكر في عمان التي بدأت أمس وتستمر حتى اليوم، الى جانب الشراء الإلكتروني للتذاكر عبر الموقع الرسمي للاتحاد.

وتباع التذاكر في مطعم ماكدونالدز “فرع شارع عبدالله غوشة”، وشارع الجامعة الأردنية، ودوار عبدون من الخامسة مساءً حتى العاشرة ليلاً، كما تباع أيضاً في منطقة الأكشاك في ستاد الملك عبدالله الثاني، من الساعة الثالثة عصراً وحتى الثامنة ليلاً.

وحُددت أسعار التذاكر بدينارين للدرجة الأولى، ودينار للدرجة الثانية، مقابل (15) دينارا لدرجة كبار الزوار (VIP) والتي تتضمن دخول قاعات الضيافة، واستعمال مواقف السيارات داخل مدينة الملك عبدالله الثاني، و(15) دينارا قيمة تذكرة جماهير الفريق الضيف تايبيه، على أن يتم البيع يوم المباراة في أكشاك ملعب المباراة فقط ابتداء من الساعة 12 ظهراً.