منتخب الكرة يختتم معسكر دبي بخسارة أمام أوزبكستان

عمان – الغد – خسر المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام نظيره الأوزبكي 0-2، في مباراة ودية جرت مساء الاثنين على ملعب ذياب عوانة بإمارة دبي، مع اختتام معسكر النشامى بالإمارات، تأهباً للاستحقاقات القادمة.

دخل النشامى اللقاء بتشكيلة ضمت عبدالله الفاخوري، فراس شلباية، طارق خطاب (رواد أبو خيزران)، يزن العرب، محمد الدميري، إبراهيم سعادة (أحمد سمير)، نور الروابدة، أحمد عرسان (علي علوان)، محمد أبو زريق، حمزة الدردور، يزن النعيمات (محمد وائل الزعبي).

جاءت البداية عكس تطلعات النشامى، بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء سريعاً للدردور، لاحتكاكه مع مهاجم المنافس، ليجبر المنتخب على اكمال المباراة بـ10 لاعبين من الدقيقة (12).

الزيادة العددية لأوزبكستان، فرضت على المنتخب الوطني التراجع للخلف والاعتماد على الهجمات العكسية، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي دون أي فرص تذكر، لتواصل المشهد بـ “الثاني”، قبل أن ينجح المنافس في خطف التقدم من هجمة مرتدة استقرت على يسار الفاخوري (71).

بحث المنتخب عن التعويض، مع سلسلة من التبديلات، وامتد إلى الأمام، إلا أن “الأوزبكي” عزز تقدمه مجدداً مستغلاً المساحات في المناطق الخلفية (81)، ليؤكد بالتالي فوزه باللقاء.

وينتظر أن يعود وفد المنتخب الوطني إلى عمان، مساء غدٍ الثلاثاء، ليلتحق كافة اللاعبين بأنديتهم مباشرة، مع اختتام المعسكر الذي امتد لـ27 يوماً، ، بدعم مباشر من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والذي تكفل بإقامته، في إطار اهتمام سموه بالنشامى، تأهباً لاستكمال التصفيات المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، والنهائيات الآسيوية 2023 بالصين.

وكان المنتخب الوطني استهل تجمعه في دبي بلقاء ودي أمام دينامو كييف متصدر الدوري الأوكراني، انتهى بالتعادل دون أهدف، قبل أن يتغلب على طاجيكستان 2-0، ليتعثر بعد ذلك أمام نفس الفريق، ثم نادي زينيت وبذات النتيجة 0-1.

يذكر أن المنتخب الوطني ينتظر لقاء نظيره الكويتي نهاية آذار القادم ضمن المجموعة الثانية من التصفيات، قبل مواجهة نيبال وأستراليا في حزيران.

ويستقر المنتخب الوطني حالياً في المركز الثاني ضمن مجموعته، بالشراكة مع الكويت بذات الرصيد (10 نقاط)، مع بقاء أستراليا بالصدارة (12)، ونيبال رابعاً (3)، واخيراً تايبيه الصينية دون أي نقطة.

ويتأهل أبطال المجموعات الثمان إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الحاسم من التصفيات، والذي ينطلق في أيلول المقبل، مع ضمان مشاركتهم أيضاً في كأس آسيا 2023.. فيما تخوض باقي المنتخبات غير المتأهلة، تصفيات تأهيلية للنهائيات القارية.