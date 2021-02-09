منتخب الكرة يخسر أمام زينيت سانت بطرسبرغ ضمن معسكر دبي

عمان – الغد – خسرالمنتخب الوطني لكرة القدم أمام فريق زينيت سانت بطرسبرغ متصدر الدوري الروسي، 0-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب ند الشبا، ضمن معسكر النشامى في دبي تأهباً للاستحقاقات القادمة.

وكان المنتخب الوطني استهل معسكره في دبي بلقاء ودي أمام دينامو كييف متصدر الدوري الأوكراني، حيث تعادل دون أهدف، قبل أن يتغلب على طاجيكستان 2-0، ويتعثر بعد ذلك 0-1 أمام ذات المنافس، كما ينتظر بعد مواجهة زينيت، خوض مباراته الودية الأخيرة في دبي، أمام منتخب أوزبكستان 15 الجاري، قبل العودة إلى عمان في اليوم التالي.

ويذكر أن المنتخب الوطني ينتظر لقاء نظيره الكويتي ضمن المجموعة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات آسيا 2023 بالصين، قبل مواجهة نيبال وأستراليا في حزيران.

ويستقر المنتخب الوطني حالياً في المركز الثاني ضمن مجموعته، بالشراكة مع الكويت بذات الرصيد (10 نقاط)، مع بقاء أستراليا بالصدارة (12)، ونيبال رابعاً (3)، واخيراً تايبيه الصينية دون أي نقطة.

ويتأهل أبطال المجموعات الثمان إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الحاسم من التصفيات، والذي ينطلق في أيلول المقبل، مع ضمان مشاركتهم أيضاً في كأس آسيا 2023.. فيما تخوض باقي المنتخبات غير المتأهلة، تصفيات تأهيلية للنهائيات القارية.