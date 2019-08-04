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منتخب الكرة يخسر أمام نظيره البحريني في بطولة غرب آسيا

منذ 6 دقائق

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عمان – الغد – خسر المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام نظيره المنتخب البحريني بنتيجة 0-1، في اللقاء الذي جمعهما الأحد على ستاد “فرانسو حريري” بمحافظة اربيل العراقية، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم، والتي تضم أيضا منتخبا السعودية والكويت.
ويخوض “النشامى” مباراتهم الثانية في البطولة أمام منتخب الكويت يوم الأربعاء المقبل.

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