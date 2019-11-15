منتخب الكرة يخضع لتدريب صباحي وتشخيص إصابتي بهاء والدميري

بلال الغلاييني

عمان – خضع المنتخب الوطني لكرة القدم أمس، إلى تدريب صباحي على ملعب خريبة السوق، استعدادا لخوض المباراة التي تجمعه مع منتخب الصين تايبيه عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد الملك عبد الله الثاني بمنطقة القويسمة، في إطار لقاءات الجولة السادسة ولحساب المجموعة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر، والنهائيات الآسيوية 2023 في الصين، واشتمل التدريب الذي شهد مشاركة اللاعبين كافة باستثناء بهاء عبدالرحمن ومحمد الدميري، على بعض التدريبات الخفيفة.

ويحاول الجهازان الفني والإداري اخراج اللاعبين من حالة الخسارة التي تعرض لها المنتخب الوطني أول من أمس أمام المنتخب الأسترالي بهدف وحيد، والتي قلصت من آمال المنتخب الوطني بحجز بطاقة التأهل الأولى التي باتت قريبة جدا من المنتخب الأسترالي، بل وضعت المنتخب في حسابات جديدة ومقلقة في سعيه لحجز بطاقة التأهل الثانية والمخصصة للفرق الحاصلة على المركز الثاني وعددها أربع بطاقات من أصل ستة، بعد أن تراجع المنتخب الوطني الى المركز الثالث برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الكويتي الذي حقق فوزا كبيرا بتغلبه على منتخب الصين تايبيه بلغ مع صافر النهاية 9-0، في الوقت الذي حافظ فيه المنتخب الأسترالي على صدارة المجموعة، وبقي منتخب نيبال بالمركز الرابع برصيد 3 نقاط، يليه منتخب الصين تايبيه بالمركز الخامس والأخير من دون نقاط.

وينتظر أن يخضع المنتخب الوطني مساء اليوم الى تدريب وحيد على ملعب خريبة السوق، وذلك ضمن المعسكر التدريبي المغلق الذي يمتد حتى نهاية المباراة المقبلة أمام منتخب الصين تايبيه.

تشخيص إصابتي بهاء والدميري

ينتظر أن يبدأ الفريق الطبي المرافق للمنتخب الوطني بتشخيص الإصابة التي لحقت بلاعبي المنتخب الوطني بهاء عبدالرحمن ومحمد الدميري في الشوط الثاني من المباراة أمام منتخب استراليا، والتي اضطر مدرب المنتخب الوطني البلجيكي فيتال بوركلمنز من استبدال الدميري، فيما إكمل عبدالرحمن ما تبقى من وقت بعناء، خصوصا وأن المدرب فيتال استكمل التبديلات الثلاثة قبل إصابة بهاء عبدالرحمن.

وينتظر أن يعلن الجهاز الفني اليوم أو غدا عن حالة اللاعبين عبد الرحمن والدميري وما تتطلبه المرحلة المقبلة لعلاج اللاعبين وإمكانية مشاركتهما من عدمها في المباراة المقبلة أمام منتخب الصين تايبيه.