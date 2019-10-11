منتخب الكرة يستأنف تدريباته استعدادا للقاء نيبال

بلال الغلاييني

عمان – استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته بعد المباراة التي جمعته أول من أمس، مع المنتخب الكويتي الشقيق على ستاد عمان الدولي، ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المشتركة الخاصة بكأس العالم 2022 في قطر، والنهائيات الآسيوية 2023 في الصين، والتي سيطر عليها التعادل السلبي، ما جعل المنتخب الوطني يتراجع الى المركز الثاني بمشاركة المنتخب الكويتي برصيد 4 نقاط لكل منهما، فيما ذهبت صدارة المجموعة الثانية الى المنتخب الأسترالي الذي كان أكثر المستفيدين من التعادل، وهو الذي حقق الفوز بخماسية نظيفة على حساب منتخب نيبال، ليرفع رصيده الى 6 نقاط، وتراجع نيبال الى المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وبقي منتخب الصين تايبيه بالمركز الخامس والأخير من دون نقاط.

وخضع المنتخب الوطني أمس، الى وجبة تدريبية بمشاركة كافة اللاعبين، حيث خصص تدريب خفيف للاعبين الذين شاركوا أمام الكويت، بينما خصص تدريب كامل وشامل لبقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في هذا المباراة، وينتظر أن يخضع الفريق مساء اليوم إلى تدريب شامل، والذي يأتي ضمن التحضيرات المتعلقة بالمباراة المقبلة التي تجمع المنتخب الوطني مع منتخب نيبال عند الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد عمان الدولي، وفيها يحتاج المنتخب الوطني الى الفوز حتى يبقى في دائرة المنافسة، اضافة الى تقديم مستوى فني قوي يصالح من خلاله جماهيره التي ما تزال غاضبة على العرض المتواضع الذي قدمه الفريق أمام نظيره الكويتي.

وقياسا على فارق المستوى الفني الذي يميز المنتخب الوطني عن نظيره النيبالي، فإن “النشامى” مطالب بتحقيق فوز كبير خصوصا وأن الفريق النيبالي تعرض الى خسارتين كبيرتين في هذه التصفيات أمام الكويت 0-7، وأمام استراليا 0-5.

وضمن لقاءات الجولة الرابعة، يلتقي المنتخبان الأسترالي والصيني، فيما يخوض المنتخب الوطني مباراته الرابعة في هذه التصفيات أمام المنتخب الأسترالي في العاصمة عمان يوم 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وبعدها بـ 5 أيام يستضيف المنتخب الوطني نظيره منتخب الصين تايبيه.

الجماهير تطالب برحيل فيتال

قبل أن يطلق الحكم الياباني الذي أدار لقاء المنتخب الوطني ونظيره الكويتي، اطلقت الجماهير الأردنية هتافات موجهة الى المدير الفني للمنتخب الوطني البلجيكي فيتال، والتي طالبته بالرحيل تعبيرا عن استيائها للمستويات الفنية غير المرضية التي قدمها الفريق في المباريات.

المدير الفني فيتال رد على هتافات الجماهير بقوله: “كنت سعيد جدا بالحضور الجماهيري الكبير، حتى لو هتفوا ضدي، ما يهمني أنهم شكلوا الحافز لدى اللاعبين ودعموا المنتخب”.

وحول أداء الفريق اشار فيتال في المؤتمر الصحفي، الذي اعقب المباراة أن لاعبي المنتخب الوطني فعلوا كل شيء في كرة القدم، تحديدا في الشوط الثاني أمام الكويت، لكن لم يكتب لهم تحقيق الفوز رغم الفرص التي اتيحت في هذا الشوط.

ولفت فيتال، أن المشوار طويل في هذه التصفيات وسنلتقي نيبال بعد أيام ثم استراليا، قبل أن تتوقف المنافسات لفترة، ونحن نملك حاليا 4 نقاط من مباراتين.

بيان اتحاد الكرة

وعقب نهاية المباراة أمام المنتخب الكويتي الشقيق، أصدر الاتحاد بيانا جاء فيه: “يرفض الاتحاد الأردني لكرة القدم وبشدة ما صدر من هتافات خارجة عن الأطر الرياضية والأعراف والمبادئ المعززة لقيم الإحترام والحفاوة، والتي خرجت عن فئة غير مسؤولة ودخيلة على قيم مجتمعنا الأردني الأصيل المحب لأشقائه، والحريص على عكس كل صور الترحيب والتقدير لضيوفه الأعزاء.

واذ يبدي الاتحاد الأردني لكرة القدم أسفه المقترن بالاستغراب والاستهجان من هتافات غير مسؤولة صدرت عن مدرجات ستاد عمان الدولي خلال مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه الكويتي، فإن الاتحاد سيتخذ كل الاجراءات الكفيلة بمحاسبة المسيئين والذين لا يمثلون الأردن بأخلاقه وتقديره للأشقاء كافة، مع التأكيد على الاعتزاز الكبير بالعلاقات المميزة التي تجمعنا والأشقاء في الكويت وفي المجالات كافة ومنها كرة القدم والتي تعد مثالا يحتذى بالتعاون والتنسيق.

ويؤكد الاتحاد الأردني لكرة القدم، فخره واعتزازه بالعلاقة الراسخة مع نظيره الكويتي، وتقديره للمسيرة المعطرة لدولة الكويت الشقيقة وفي المجالات كافة، وذلك مدعاة فخر واعتزاز”.