منتخب الكرة يستأنف تدريباته للقاء تايبيه بتصفيات المونديال  

عمان – الغد – استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، استعداداً للقاء تايبيه الصينية عند السادسة مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد الملك عبدالله الثاني، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وأجرى المنتخب تدريباً مساء اليوم السبت على ملعب خريبة السوق، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، وبمشاركة كافة اللاعبين، باستثناء محمد الدميري، الذي اظهرت الفحوصات الطبية اصابته خلال لقاء استراليا الخميس الماضي، وغيابه بالتالي عن الملاعب لنحو اسبوعين.

وكان المنتخب خسر مواجهته امام استراليا 0-1، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة، ما يفرض عليه تحقيق الفوز في اللقاء القادم امام “تايبيه” التي تعثرت في الجولة الماضية ايضاً امام الكويت 0-9.

وكان وفد منتخب تايبيه وصل الى العاصمة عمان مساء امس، حيث اجرى عصر اليوم اولى تدريبته على ستاد السلط، بانتظار ان يواصل تحضيراته على غداً بذات التوقيت وعلى نفس الملعب.

يذكر ان قائمة النشامى للقاء تايبيه، باتت تضم (25) لاعباً: عامر شفيع، احمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، عبدالله الزعبي، انس بني ياسين، براء مرعي، طارق خطاب، يزن العرب، فراس شلباية، احسان حداد، سالم العجالين، محمد بني عطية، خليل بني عطية، نور الروابدة، احمد سمير، بهاء عبد الرحمن، صالح راتب، سعيد مرجان، احمد عرسان، موسى التعمري، حمزة الدردور، ياسين البخيت، عبدالله العطار، بهاء فيصل ويوسف الرواشدة.

ويحتل النشامى وصافة المجموعة، برصيد (7) نقاط، وبالشراكة مع الكويت، فيما تتصدر استراليا للترتيب بـ12 نطقة، مع بقاء نيبال رابعاً بـ3، ومنتخب تايبيه اخيراً بلا نقاط.

ويتأهل بطل كل مجموعة الى جانب افضل اربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، الى الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، مع ضمان مشاركتها في النهائيات الآسيوية 2023 في الصين.