منتخب الكرة يستدعي أبو ليلى بديل عن الفاخوري

عمان – الغد – يحتجب حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم عبدالله الفاخوري، عن تجمع النشامى الحالي، والذي يأتي في اطار التحضيرات للمشاركة بالنسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا نهاية شهر تموز (يوليو) الحالي بالعراق، مع توجه اللاعب الى قطر لاستكمال علاجه من اصابة في الكتف.

وأكد مدير المنتخب اسامة طلال، ان الفاخوري وبالتنسيق مع ادارة ناديه الوحدات، سيغادر الى قطر لاستكمال العلاج في مركز اسبيتار الطبي، للتخلص من آثار الاصابة التي لحقت به الفترة الماضية، ليستعيد جاهزيته البدنية بالشكل المثالي.

اضاف: “وقف الجهاز الفني للنشامى بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، على الحالة الطبية للفاخوري، وبعد التنسيق مع نادي الوحدات، فضّل اعفاء اللاعب من تجمع المنتخب الحالي، واستدعاء الحارس يزيد ابو ليلى بديلاً له”.

وتأكد غياب الفاخوري عن بطولة غرب آسيا، مع امكانية احتجاب لاعبين أخرين من القائمة الاولية التي اعلنها الجهاز الفني مؤخراً، والتي ضمت (31) لاعباً، عن التجمع الحالي، في ظل الترشيحات بتوقيعهم على عقود احتراف خارجية، ما يتوجب إلتحاقهم بانديتهم الجديدة، ومغادرة معسكر النشامى.

الى ذلك، يواصل المنتخب تدريباته اليومية على ملعب الكرامة، سعياً لرفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية، قبل اختيار (26) لاعباً لاقامة معسكرٍ تدريبيٍ في تركيا 19 تموز (يوليو) الحالي.

ويتخلل معسكر النشامى في تركيا، مباراتين وديتين تدريبيتين، حيث يتطلع الجهاز الفني خلالها، الى اختبار اكبر عدد ممكن من اللاعبين، ليستقر على القائمة النهائية للبطولة والتي تضم (23) لاعباً مع عودته الى عمان اواخر الشهر الحالي، قبل المغادرة الى اربيل.

وباتت قائمة اللاعبين الاولية تضم: معتز ياسين، احمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، براء مرعي، احمد الصغير، انس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، سالم العجالين، سليم عبيد، هادي الحوراني، فادي الناطور، محمد بني عطية، فراس شلباية، احسان حداد، بهاء عبد الرحمن، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، احمد سمير، نور الروابدة، صالح راتب، سعيد مرجان، مصعب اللحام، يوسف الرواشدة، عمر هاني، حسان زحراوي، محمد ابو زريق، احمد عرسان، عبدالله العطار، حمزة الدردور ومحمد الزعبي.

يذكر ان منافسات بطولة غرب آسيا تنطلق 30 الجاري في العراق بمشاركة تسعة منتخبات، حيث جاء النشامى على رأس المجموعة الثانية الى جانب السعودية والكويت والبحرين، فيما ضمت “الاولى” سوريا ولبنان وفلسطين واليمن الى جانب منتخب البلد المضيف، بانتظار سحب القرعة لجدولة المباريات، يوم 20 الجاري في العاصمة بغداد.

وتعد بطولة غرب آسيا محطة اعداد رئيسية تأهباً لبدء التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، حيث تسحب القرعة 17 تموز (يوليو) الحالي في ماليزيا، قبل ان تنطلق التصفيات في الخامس من ايلول (سبتمبر) المقبل.