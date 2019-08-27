منتخب الكرة يصعد تحضيراته استعدادا للقاء ماليزيا الجمعة

عمان – الغد – بدأ المنتخب الوطني تدريباته في ماليزيا، استعداداً لمواجهة اصحاب الارض ودياً مساء الجمعة على استاد كوالالمبور الدولي، في اطار التحضيرات للقاء الصين تايبيه 5 أيلول (سبتمبر) بافتتاح التصفيات المشتركة المؤهلة للمونديال ونهائيات آسيا.

واجرى المنتخب تدريبه الاول في كوالالمبور مساء اليوم الثلاثاء على احد الملاعب الفرعية في العاصمة الماليزية، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، وبمشاركة كافة اللاعبين الذين رافقوا النشامى من عّمان امس.

في المقابل، استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني، الظهير الايسر لنادي الوحدات محمد الدميري، للالتحاق بالمعسكر في ماليزيا وتايبيه، حيث ينتظر ان يصل الى كوالالمبور غداً، بالتزامن مع قدوم المهاجم بهاء فيصل من قطر.

والى جانب الدميري وفيصل، تضم قائمة المنتخب الاولية للقاء الصين تايبيه: عبدالله الزعبي، يزيد ابو ليلى، براء مرعي، انس بني ياسين، طارق خطاب، هادي الحوراني، محمد بني عطية، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، حسان زحراوي، احمد عرسان، محمد الزعبي، حمزة الدردور وياسين البخيت.. بانتظار التحاق عامر شفيع، احمد عبد الستار، فراس شلباية، يزن العرب، نور الروابد، احمد سمير، بهاء عبد الرحمن وموسى التعمري.

الى ذلك، يغادر مدير المنتخب أسامة طلال معسكر النشامى فجر غدٍ الى تايبيه، لاتمام كافة الاجراءات المتعلقة بالتجمع هناك، وترتيب اماكن التدريبات والاقامة والمواصلات، قبل العودة الى كوالالمبور بعد غدٍ.

يذكر ان معسكر النشامى في ماليزيا يستمر حتى فجر السبت قبل السفر الى تايبيه لمواجهة اصحاب الارض في افتتاح التصفيات، على ان يعود المنتخب للعاصمة عمان مباشرة استعداداً للقاء باراجواي ودياً 10 ايلول.

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في التصفيات ضمن المجموعة الثانية بلقاء الصين تايبيه، ثم يستقبل الكويت ونيبال على التوالي في 10 و15 تشرين الاول ( كتوبر) بالعاصمة عمان.

ويستكمل النشامى طريقه في التصفيات 14 تشرين الثاني (نوفمبر) بلقاء استراليا في عمان، ثم استضافة الصين تايبيه بعد خمسة ايام، على ان يتوقف المشوار حتى 31 آذار (مارس) من العام القادم بلقاء الكويت خارج القواعد، ثم نيبال 4 حزيران قبل مواجهة استراليا في سيدني 9 من الشهر ذاته.