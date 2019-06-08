منتخب الكرة يصعد تدريباته استعدادا لمواجهة أندونيسيا

عمان – الغد – بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تحضيراته الفنية والبدنية، استعداداً لمواجهة أندونيسيا ودياً عند الرابعة عصر الثلاثاء القادم 11 حزيران (يونيو) الحالي، على استاد الملك عبدالله الثاني، ضمن برنامج الاعداد لتصفيات كأس العالم 2022.

وأجرى المنتخب تدريباً صباح اليوم السبت، على ملاعب الاتحاد السلوفاكي، اشتمل على العديد من الجوانب البدنية، بعد اللقاء الودي مساء امس امام سلوفاكيا والذي انتهى بفوز اصحاب الارض 1-5.

بدوره، أكد المدرب فيتال بوركلمانز، أن المنتخب قدم شوط أول مثالي وخلق العديد من الفرص أمام سلوفاكيا المصنف (32) عالمياً، وتقدم بهدف وكان قريب من مضاعفة النتيجة، الا ان الجانب البدني لم يسعف الفريق في الشوط الثاني لاسباب عديدة.

وقال:” جاء اللقاء مع نهاية شهر رمضان، وبدأ اللاعبون بالعودة للنظام الغذائي السابق، ومع وصولهم لنهاية الموسم، فان العوامل البدنية لم تساعد على المواصلة بنفس الايقاع والقوة في الشوط الثاني، خاصة مع افتقاد التركيز بالدقائق الأولى بعد العودة من الاستراحة بين الشوطين”.

وتابع فيتال: “خوض المباريات خلال شهر رمضان وفي الأيام الاولى التي تليه، تكون صعبة للغاية، وقد حدث ذلك سابقاً مع منتخبات كثيرة خلال النسخ الاخيرة من كأس العالم.. كنا نضع ذلك في حساباتنا قبل مواجهة فريق قوي على ارضه، وقدمنا المستوى المطلوب بالشوط الاول، لكن مع التراجع البدني وافتقاد التركيز، فان الخسارة كانت منطقية”.

وختم حديثه: “لست قلقاً على الحالة البدنية، حيث سنعمل خلال التجمعات القادمة ومع تواجد اللاعبين معنا لفترات اطول، على رفع مؤشر الجاهزية، للوصول الى المستوى المطلوب قبيل انطلاق التصفيات المونديالية”.

وينتظر ان يعود وفد المنتخب الى العاصمة عمان مساء الاحد، تأهباً للقاء اندونيسيا الثلاثاء مع ختام المعسكر.

ويضم الوفد المدرب فيتال، مدير المنتخب اسامة طلال، مساعد المدرب ستيفان فانديرهايدن، مدرب الحراس اليكس فينسيل، مدرب اللياقة كريم مالوش، مساعد المدرب احمد هايل، المسؤول الاعلامي محمد العياصرة، رئيس وحدة الانتاج في الاتحاد سالم حمدان، والمعالجين ياسر خيرالله وطلعت مهران، ومسؤولي اللوازم جرير المخامرة وهشام بلاونة.

كما يضم الوفد اللاعبين: عامر شفيع، معتز ياسين، احمد عبد الستار، عبدالله الفاخوري، طارق خطاب، براء مرعي، احمد صغير، سليم عبيد، يزن العرب، مهند خيرالله، سالم العجالين، فراس شلباية، احسان حداد، بهاء عبد الرحمن، خليل بني عطية، احمد سمير، سعيد مرجان، موسى التعمري، يوسف الرواشدة، ياسين البخيت، مصعب اللحام، محمد ابو زريق، احمد عرسان، عمر هاني، بهاء فيصل وحمزة الدردور.