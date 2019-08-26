منتخب الكرة يصل ماليزيا ويباشر تدريباته غدا

عمان – الغد – وصل وفد المنتخب الوطني لكرة القدم مساء اليوم الاثنين الى كوالالمبور، تأهباً للدخول في معسكر تدريبي يتضمن لقاء ماليزيا ودياً الجمعة القادم، في اطار التحضيرات لمواجهة الصين تايبيه 5 أيلول (أيلول) بافتتاح التصفيات المشتركة المؤهلة للمونديال ونهائيات آسيا.

واستقر وفد النشامى في مقر اقامته بكوالالمبور، بعد رحلة سفر طويلة استمرت لنحو (17) ساعة، على ان يبدأ تدريباته صباح غد الثلاثاء.

وضم وفد النشامى المدرب فيتال بوركلمانز، مدير المنتخب اسامة طلال، المدرب العام ستيفان فانديرهايدن، مدرب الحراس اليكس فينسيل، مدرب اللياقة كريم مالوش، مساعد المدرب أحمد هايل، المسؤول الإعلامي محمد العياصرة، رئيس قسم الانتاج سالم حمدان، والمعالجين ياسر خيرالله، طلعت مهران، لطفي دار عودة، الى جانب مسؤولي اللوازم جرير المخامرة وهشام بلاونة.

كما ضم الوفد اللاعبين: عبدالله الزعبي، يزيد ابو ليلى، براء مرعي، انس بني ياسين، طارق خطاب، هادي الحوراني، محمد بني عطية، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، حسان زحراوي، احمد عرسان، محمد الزعبي، حمزة الدردور وياسين البخيت.. بانتظار التحاق عامر شفيع، احمد عبد الستار، فراس شلباية، يزن العرب، نور الروابد، احمد سمير، بهاء عبد الرحمن، موسى التعمري وبهاء فيصل.

وتتواصل تحضيرات النشامى في ماليزيا حتى فجر السبت القادم، قبل السفر الى تايبيه لمواجهة اصحاب الارض في افتتاح التصفيات، على ان يعود النشامى للعاصمة عمان مباشرة استعداداً للقاء باراجواي ودياً 10 أيلول (سبتمبر).

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في التصفيات ضمن المجموعة الثانية بلقاء الصين تايبيه، ثم يستقبل الكويت ونيبال على التوالي في 10 و15 تشرين الأول (أكتوبر) بالعاصمة عمان.

ويستكمل النشامى طريقه في التصفيات 14 تشرين الثاني (نوفمبر) بلقاء استراليا في عمان، ثم استضافة الصين تايبيه بعد خمسة ايام، على ان يتوقف المشوار حتى 31 آذار (مارس) من العام القادم بلقاء الكويت خارج القواعد، ثم نيبال 4 حزيران قبل مواجهة استراليا في سيدني 9 من الشهر ذاته.