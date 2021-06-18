منتخب الكرة يغادر للدوحة للقاء جنوب السودان بتصفيات كأس العرب

عمان – الغد – يغادر وفد المنتخب الوطني لكرة القدم مساء اليوم الجمعة ، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً للقاء جنوب السودان الاثنين القادم ضمن تصفيات بطولة كأس العرب “فيفا 2021”.

ويرأس وفد المنتخب عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد منصور عبيد الله، ويضم (29) لاعباً، بعد تأكد غياب موسى التعمري عن لقاء جنوب السودان، عقب نيله البطاقة الحمراء في مواجهة أستراليا ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، الأمر دفع ناديه لوفين البلجيكي بالتقدم بطلب إعفائه من رحلة الدوحة وإراحته قبيل التحاقه نهاية الشهر بمرحلة التحضير للموسم الجديد.

في المقابل، ينتظر أن يقود المدير الفني الجديد للنشامى، عدنان حمد، أول تدريبات المنتخب في الدوحة مساء غدٍ السبت، تأهباً لمواجهة جنوب السودان والتي ستشهد السماح بحضور (30%) من الجماهير على مدرجات ستاد خليفة الذي سيحتضن اللقاء، بقرار من اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي فيفا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية في ظل الجائحة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في الدوحة اللاعبين: أحمد عبد الستار، معتز ياسين، عبدالله الفاخوري، محمود الكواملة، يزن العرب، أنس بني ياسين، رواد أبو خيزران، سعد الروسان، فراس شلباية، إحسان حدّاد، سالم العجالين، محمد الدميري، مهند خيرالله، أحمد ثائر، نور الروابدة، بهاء عبد الرحمن، خليل بني عطية، إبراهيم سعادة، محمد أبو زريق “شرارة”، علي علوان، أحمد عرسان، محمود مرضي، ياسين البخيت، عدي الصيفي، أحمد سمير، يوسف الرواشدة، بهاء فيصل، حمزة الدردور، يزن النعيمات.

يذكر أن الفائز من لقاء النشامى وجنوب السودان، سيتأهل مباشرة إلى دور المجموعات من بطولة كأس العرب بنسختها الاستثنائية هذا العام ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب، السعودية، والفائز من لقاء فلسطين وجزر القمر.، حيث تقام البطولة بتنظيم مباشر من الاتحاد الدولي “فيفا”، حيث تنطلق المنافسات الرسمية نهاية تشرين الثاني، قبل نحو عام من استضافة قطر لكأس العالم 2022، ما يعزز من أهمية المسابقة والتي تأتي كمحطة تحضير رئيسية لتنظيم المونديال.