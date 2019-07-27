منتخب الكرة يكثف تحضيراته استعدادا لبطولة غرب آسيا

عمان – الغد – كثف المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته البدنية والفنية، في مدينة اسطنبول التركية، استعداداً لخوض بطولة غرب آسيا التاسعة، والتي تبدأ الثلاثاء في العراق.

واجرى النشامى تدريبه مساء اليوم السبت على الملعب الفرعي لاستاد اتاتورك الاولمبي، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، وبمشاركة كافة اللاعبين الـ26 المتواجدين حالياً في المعسكر.

وينتظر ان يخوض المنتخب مساء غدٍ مباراة ودية تدريبية مغلقة مع فريق باشيك شاهير وصيف الدوري التركي، للاطمئنان على جاهزية النشامى، قبل تقليص القائمة الى (23) لاعباً مع العودة الى عمان فجر 30 الجاري، ثم التوجه الى اربيل في الثاني من الشهر القادم.

يذكر ان النشامى جاء على رأس المجموعة الثانية في “غرب آسيا” الى جانب السعودية والكويت والبحرين، فيما ضمت “الاولى” سوريا ولبنان وفلسطين واليمن الى جانب منتخب البلد المضيف.

ويستهل النشامى مشواره بالبطولة في الرابع من آب المقبل بلقاء البحرين، قبل ان يواجه الكويت بعد ثلاثة ايام، على ان يختتم في العاشر من الشهر ذاته الدور الاول بلقاء السعودية، حيث حيث تقام مباريات المجموعة في مدينة اربيل.