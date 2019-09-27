منتخب الكرة يكثف تدريباته استعدادا لمواجهة سنغافورة

عمان – الغد – كثف المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته البدنية والفنية، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، استعداداً لمواجهة سنغافورة ودياً في الخامس من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في اطار التحضيرات للقائي الكويت ونيبال بالتصفيات المشتركة المؤهلة للمونديال والنهائيات الآسيوية.

وأجرى “النشامى” تدريباً بدنياً الجمعة على ملعب البترا، بإشراف مدرب اللياقة كريم مالوش، وبحضور (17) لاعباً، قبل أن يقود فيتال التمرين المسائي على ملعب الكرامة بحضور (19) لاعباً، مع انضمام اللاعبين محمد بني عطية ومحمد وائل الزعبي من المنتخب الاولمبي.

ويواصل “النشامى” تدريباته الصباحية والمسائية السبت، لرفع مستوى التحضيرات البدنية والفنية، في انتظار اعلان قامة الفريق النهائية مطلع الشهر المقبل، والتي تضم (25) لاعباً، استعداداً لودية سنغافورة، ومواجهتي الكويت ونيبال بالتصفيات عند السابعة مساء يومي 10 و15 المقبل على ستاد عمان الدولي، ضمن المجموعة الثانية من التصفيات.

ويستقر النشامى في مقدمة ترتيب المجموعة، بالشراكة مع الكويت واستراليا ونيبال بـ3 نقاط، مع بقاء الصين تايبيه اخيراً دون اي نقطة، بعد نهاية الجولة الثانية.

ويتضمن مشوار المنتخب الوطني في التصفيات، خوض اربع مباريات متتالية في العاصمة عمان، ابتداءً من استضافة الكويت ونيبال الشهر المقبل، ثم استراليا 14 تشرين الثاني (نوفمبر)، والصين تايبيه بعدها خمسة أيام.

ويتوقف مشوار التصفيات حتى 31 اذار (مارس) من العام المقبل، بلقاء الكويت خارج القواعد، ثم نيبال 4 حزيران (يونيو) في كاتماندو، قبل مواجهة استراليا في سيدني 9 من الشهر ذاته.

وتضم القائمة الأولية للنشامى (35) لاعباً من بينهم المحترفين بالخارج، الى جانب كل من: أحمد عبد الستار، يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، طارق خطاب، براء مرعي، يزن العرب، ورد البري، أحمد الصغير، محمد الدميري، سليم عبيد، محمد بني عطية، سالم العجالين، فراس شلباية، إحسان حداد، يوسف أبو جزر، خليل بني عطية، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، صالح راتب، نور الروابدة، إبراهيم الجوابرة، أحمد عرسان، حسان زحراوي، محمد أبو زريق، حمزة الدردور، أحمد سمير، عبدالله العطار، محمد وائل الزعبي ومحمد عبد المطلب.

وينتظر أن تتقلص قائمة “النشامى” في الأول من الشهر المقبل، مع اعلان الأسماء النهائية التي ستخوض ودية سنغافورة، إلى جانب مواجهتي الكويت ونيبال، يومي 10 و15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حيث تقام المباريات الثلاث عند السابعة مساءً على ستاد عمان الدولي.