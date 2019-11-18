منتخب الكرة ينهي تحضيراته استعدادا لمواجهة تايبيه

عمان – الغد – أنهى المنتخب الوطني، تحضيراته الفنية والبدنية، استعداداً لمواجهة تايبيه الصينية عند السادسة مساء غدٍ الثلاثاء، على ستاد الملك عبدالله الثاني، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات آسيا 2023.

واجرى النشامى تدريبه الرئيسي مساء اليوم الاثنين ، على ملعب اللقاء، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، وبمشاركة كافة اللاعبين، قبل ان يختتم الضيف تحضيراته باقامة مرانه الاخير على ذات الملعب.

وأكد مدرب النشامى جاهزية المنتخب لتحقيق الفوز في مواجهة تايبيه، لافتاً الى طي صفحة استراليا، والتركيز على المضي قدماً لتحقيق الانتصار غداً الثلاثاء وتعزيز امال التأهل، مقدماً اعتذاره للجميع، ولوسائل الاعلام بشكل خاص، بعد الشد العصبي الذي حدث في المؤتمر الصحفي عقب لقاء استراليا.

واضاف فيتال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر اليوم الاثنين في المركز الاعلامي بمدينة الملك عبدالله الثاني: فرص التأهل الى الدور الثالث من التصفيات ما تزال كبيرة.

لدينا كل الامكانيات لتجاوز محطة تايبيه ومواصلة التقدم في المجموعة الثانية.

بدوره، عبر قائد المنتخب الوطني عامر شفيع، عن ثقته وزملائه بتحقيق الفوز امام تايبيه، واضافة ثلاث نقاط الى رصيد النشامى.

اضاف: نتطلع الى الامام، ونبحث عن مواصلة المنافسة بالشكل المطلوب.. تبقى امامنا اربع مباريات، وسنقاتل من اجل حصد اكبر عدد من النقاط والتأهل للدور القادم.

الى ذلك، عقد الاجتماع الفني للمباراة بحضور مدير المنتخب اسامة طلال، حيث جرى وضع المسات التنظيمية الاخيرة على اللقاء، مع تأكيد ظهور النشامى باللون الابيض الكامل، والضيف بـ الازرق.

يذكر ان قائمة النشامى للقاء تايبيه، تضم (25) لاعباً، مع اصابة محمد الدميري في مباراة استراليا الخميس الماضي، وهم: عامر شفيع، احمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، عبدالله الزعبي، انس بني ياسين، براء مرعي، طارق خطاب، يزن العرب، فراس شلباية، احسان حداد، سالم العجالين، محمد بني عطية، خليل بني عطية، نور الروابدة، احمد سمير، بهاء عبد الرحمن، صالح راتب، سعيد مرجان، احمد عرسان، موسى التعمري، حمزة الدردور، ياسين البخيت، عبدالله العطار، بهاء فيصل ويوسف الرواشدة.

ويحتل النشامى وصافة المجموعة، برصيد (7) نقاط، وبالشراكة مع الكويت، فيما تتصدر استراليا الترتيب بـ12 نقطة، مع بقاء نيبال رابعاً بـ3، ومنتخب تايبيه اخيراً بلا نقاط.

وضمن ذات المجموعة، يحل المنتخب الكويتي ضيفاً على نيبال ظهر غدٍ، في لقاء يقام ببوتان.

ويتأهل بطل كل مجموعة الى جانب افضل اربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، الى الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، مع ضمان مشاركتها في النهائيات الآسيوية 2023 في الصين.