منتخب الكرة ينهي تحضيراته للقاء نيبال – صور

عمان – الغد – أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية، استعداداً للقاء نظيره النيبالي عند السابعة مساء يوم غد الثلاثاء في استاد عمان الدولي، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، ونهائيات آسيا 2023.

وأجرى المنتخب الوطني تدريبه الرئيسي مساء اليوم الاثنين على ملعب اللقاء، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، لوضع اللمسات الاخيرة قبل مواجهة الغد.

بدوره، أكد فيتال جاهزية النشامى لحصد النقاط الثلاث غداً، مشيراً الى اهمية الظهور بأفضل مستوى ممكن.

ولفت مدرب المنتخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم في المركز الاعلامي بمدينة الحسين للشباب، الى ان الحديث عن حظوظ النشامى بالتأهل كبطل للمجموعة أو احد افضل الفرق التي تحتل المركز الثاني “ما يزال مبكراً”.

اضاف: لعبنا فقط مباراتين وحصدنا 4 نقاط، ونتطلع غداً لتعزيز الرصيد بالفوز.. نحترم المنتخب النيبالي وندرك انه يتطلع للتماسك امام النشامى والظهور بمستوى جيد، لكننا نركز فقط على الانتصار والمضي قدماً نحو الامام.

الى ذلك، شهد الاجتماع الفني للقاء بحضور مدير المنتخب اسامة طلال، استعراض تعليمات المباراة، حيث سيظهر النشامى باللون الابيض الكامل، على ان يلعب الضيف النيبالي بالاحمر.

وتضم قائمة النشامى للقاء (25) لاعباً مع تأكد غياب خليل بني عطية للاصابة، وهم: عامر شفيع، يزيد ابو ليلى، عبدالله الزعبي، طارق خطاب، انس بني ياسين، يزن العرب، براء مرعي، احمد الصغير، فراس شلباية، ورد البري، احسان حداد، محمد الدميري، محمد بني عطية، سالم العجالين، نور الروابدة، بهاء عبد الرحمن، خليل بني عطية، احمد سمير، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، احمد عرسان، ياسين البخيت، موسى التعمري، بهاء فيصل وعبدالله العطار.

ويستقر المنتخب في المركز الثاني بين فرق المجموعة الثانية من التصفيات، برصيد (4) نقاط وبالشراكة مع الكويت، فيما تتصدر استراليا الترتيب بـ6 نقاط، مع بقاء نيبال رابعاً بـ3، والصين تايبيه اخيراً خالي الوفاض.

ويتأهل بطل كل مجموعة الى جانب افضل اربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، الى الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، مع ضمان مشاركتها في النهائيات الآسيوية 2023 في الصين.

ويتضمن مشوار المنتخب الوطني في التصفيات، ثلاث لقاءات متتالية بالعاصمة عمان، ابتداءً من نيبال غداً، ثم استراليا 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والصين تايبيه بعدها بخمسة أيام.

ويتوقف مشوار التصفيات حتى 31 آذار (مارس) من العام القادم بلقاء الكويت خارج القواعد، ثم نيبال 4 حزيران (يونيو) في كاتماندو، قبل مواجهة استراليا في سيدني 9 من الشهر ذاته.