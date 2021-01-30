منتخب الكرة يواصل تحضيراته للقاء طاجيكستان وديا الاثنين المقبل

عمان – الغد – يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم، تحضيراته الفنية والبدنية، استعداداً للقاء نظيره الطاجيكي، في مباراة ودية تقام عند الرابعة عصر الاثنين – بتوقيت الأردن-، على ملعب ذياب عوانة في دبي، في إطار معسكر النشامى بالإمارات تأهباً لاستكمال التصفيات المشتركة.

ويخضع المنتخب الوطني لكرة القدم لحصص تدريبية صباحية ومسائية، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، وبحضور كافة اللاعبين، باستثناء هادي الحوراني الذي ما يزال ملتزماً بالحجر الصحي منذ بداية المعسكر، للتعافي من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويشكل اللقاء فرصة جيدة للجهاز الفني للوقوف على مستوى اللاعبين، وتعزيز الجاهزية البدنية والفنية خلال المعسكر الذي يمتد حتى 16 شباط (فبراير).

وكان المنتخب الوطني استهل معسكره في دبي بلقاء ودي أمام دينامو كييف متصدر الدوري الأوكراني، حيث تعادل دون أهداف في مباراة قوية حققت متطلبات الجهاز الفني، بانتظار لقاء طاجيكستان يومي الاثنين والجمعة القادمين، ثم أوزبكستان في 15 شباط (فبراير) .

يذكر أن النشامى ينتظر لقاء نظيره الكويتي نهاية آذار القادم ضمن المجموعة الثانية من التصفيات المشتركة، قبل مواجهة نيبال وأستراليا في حزيران.

ويستقر المنتخب الوطني حالياً في المركز الثاني ضمن مجموعته، بالشراكة مع الكويت بذات الرصيد (10 نقاط)، مع بقاء أستراليا بالصدارة (12)، ونيبال رابعاً (3)، وأخيراً تايبيه الصينية دون أي نقطة.

ويتأهل أبطال المجموعات الثمان إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الحاسم من التصفيات، والذي ينطلق في أيلول المقبل، مع ضمان مشاركتهم أيضاً في كأس آسيا 2023.. فيما تخوض باقي المنتخبات غير المتأهلة، تصفيات تأهيلية للنهائيات القارية.