منتخب الكرة يواصل تدريباته استعدادا للقاء سنغافورة

عمان – الغد – واصل المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته البدنية والفنية، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، استعداداً لمواجهة سنغافورة ودياً في الخامس من الشهر المقبل، في إطار التحضيرات لمواجهتي الكويت ونيبال بالتصفيات المشتركة المؤهلة للمونديال والنهائيات الآسيوية.

واجرى النشامى تدريباً بدنياً السبت على ملعب البترا، باشراف مدرب اللياقة كريم مالوش، وبحضور (19) لاعباً، اشتمل على العديد من تمارين التقوية العضلية ورفع مستوى اللياقة.

في المقابل، ركز فيتال خلال التدريب المسائي على ملعب الكرامة، على الجمل التكتيكية والفنية الى جانب الاحمال البدنية.

ويواصل النشامى تدريباته غداً، لرفع مستوى التحضيرات البدنية والفنية، بانتظار اعلان قائمة الفريق النهائية مطلع الشهر القادم، استعداداً لودية سنغافورة، ومواجهتي الكويت ونيبال بالتصفيات عند السابعة مساء يومي 10 و15 المقبل على ستاد عمان الدولي، ضمن المجموعة الثانية من التصفيات.

ويستقر النشامى في مقدمة ترتيب المجموعة، بالشراكة مع الكويت واستراليا ونيبال بـ3 نقاط، مع بقاء الصين تايبيه اخيراً دون اي نقطة، بعد نهاية الجولة الثانية.

ويتضمن مشوار المنتخب الوطني في التصفيات، خوض اربع مباريات متتالية في العاصمة عمان، ابتداءً من استضافة الكويت ونيبال الشهر المقبل، ثم استراليا 14 تشرين الثاني (نوفمبر) والصين تايبيه بعدها خمسة ايام.

ويتوقف مشوار التصفيات حتى 31 آذار(مارس) من العام القادم بلقاء الكويت خارج القواعد، ثم نيبال 4 حزيران في (يونيو) كاتماندو، قبل مواجهة استراليا في سيدني 9 من الشهر ذاته.