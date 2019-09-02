منتخب الكرة يواصل تدريباته استعدادا للقاء الصين تايبيه – (صور)

عمان – الغد – واصل المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته البدنية والفنية، في الصين تايبيه، استعداداً لمواجهة اصحاب الارض 5 ايلول (سبتمبر) الحالي، في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات أسيا 2023.

واجرى المنتخب تدريباً صباح اليوم الاثنين على احد الملاعب الفرعية ذات الارضية الصناعية، اشتمل العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية والتمارين البدنية، بمشاركة كافة اللاعبين الـ24 المتواجدين في تايبيه.

وينتظر ان يجري النشامى مساء غد تدريبه الثالث في تايبيه، قبل المران الاخير الاربعاء على الملعب الذي يحتضن اللقاء.

وسيعود النشامى مباشرة الى الاردن بعد لقاء الصين تايبيه، استعداداً لخوض مباراة ودية امام باراجواي في العاشر من الشهر الحالي على ستاد عمان.

ويتضمن مشواره المنتخب الوطني في التصفيات ضمن المجموعة الثانية بعد مواجهة الصين تايبيه، استضافة الكويت ونيبال على التوالي في 10 و15 تشرين الأول (أكتوبر) بالعاصمة عمان.

ويستكمل النشامى طريقه في التصفيات 14 تشرين الثاني (نوفمبر) بلقاء استراليا في عمان، ثم استضافة الصين تايبيه بعد خمسة ايام، على ان يتوقف المشوار حتى 31 آذار (مارس) من العام القادم بلقاء الكويت خارج القواعد، ثم نيبال 4 حزيران قبل مواجهة استراليا في سيدني 9 من الشهر ذاته.