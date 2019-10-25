منتخب الكرة يواصل تدريباته المكثفة ويلتقي “الأولمبي” الإثنين

بلال الغلاييني

عمان- يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم، تحضيراته الفنية التي تسبق مباراته القوية والمهمة، التي تجمعه مع المنتخب الأسترالي يوم الخميس 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على ستاد الملك عبد الله الثاني بمنطقة القويسمة، ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المشتركة الخاصة بكأس العالم 2022 في قطر، والنهائيات الآسيوية التي تستضيفها الصين في العام 2023، حيث يتطلع المنتخب الوطني الى تعزيز حظوظه بالتأهل والخروج بنتيجة ايجابية، خصوصا وأن المنتخب الأسترالي يتصدر الترتيب العام للمجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، فيما للمنتخب الوطني 7 نقاط، وبالمركز الثالث المنتخب الكويتي برصيد 4 نقاط، يتبعه المنتخب النيبالي بالمركز الرابع برصيد 3 نقاط، وأخيرا منتخب الصين تايبيه الذي ما يزال يقبع بالمركز الخامس برصيد خال من النقاط.

وكانت الجولات الأربع الماضية، قد شهدت فوز المنتخب الوطني على مستضيفه منتخب الصين تايبيه 2-1، والكويت على نيبال 7-0، وفي الجولة الثانية التي لم يخض فيها المنتخب الوطني مباراة، فاز المنتخب الأسترالي على مستضيفه المنتخب الكويتي 3-0، وفاز منتخب نيبال على ضيفه منتخب الصين تايبيه 2-0، وفي الجولة الثالثة سيطر التعادل السلبي على لقاء المنتخب الوطني مع منتخب الكويتي في عمان، وفاز منتخب استراليا على نيبال 5-0، وفي الجولة الرابعة فاز المنتخب الوطني على ضيفه المنتخب النيبالي 3-0، وفاز منتخب استراليا على الصين تايبيه 7-1.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البلجيكي فيتال بوركلمانز الى تأمين العدد الكافي من اللقاءات الودية قبل الدخول في المرحلة المهمة والحاسمة من التصفيات، والمتمثلة في لقاء استراليا ومن ثم مواجهة الصين تايبيه يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في الوقت الذي خاطب فيه اتحاد الكرة الكثير من اتحادات المنطقة لتأمين مباراة ودية.

بعد لقاء الصين تايبية في عمان يتوقف مشوار التصفيات حتى 31 آذار(مارس) من العام المقبل بلقاء الكويت خارج القواعد، ثم مواجهة المنتخب الننيبالي يوم 4 حزيران(يونيو) من العام المقبل في كاتماندو، ثم مواجهة أستراليا في سيدني 9 من الشهر ذاته، وذلك في ختام لقاءات دور المجموعات.

ويخضع المنتخب الوطني يوم بعد غد الاثنين الى لقاء تدريبي يجمعه مع المنتخب الأولمبي بعد سلسلة من التدريبات اليومية المكثفة والتي شهدت مشاركة اللاعبين المحليين فقط.

وتضم تشكيلة المنتخب الوطني حاليا كلا من اللاعبين: عامر شفيع، أحمد عبد الستار، يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، طارق خطاب، أنس بني ياسين، يزن العرب، براء مرعي، أحمد الصغير، فراس شلباية، ورد البري، إحسان حداد، محمد الدميري، محمد بني عطية، سالم العجالين، نور الروابدة، بهاء عبدالرحمن، خليل بني عطية، أحمد سمير، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، أحمد عرسان، ياسين البخيت، موسى التعمري، بهاء فيصل وعبدالله العطار.

وينتظر أن يعلن المدير الفني فيتال التشكيلة الكاملة التي ستخوض مباراتي استراليا واصين تاييبه مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث تشير التوقعات الى احتفاظ الجهاز الفني بالتشكيلة الحالية مع احتمالية اجراء بعض التعديلات الطفيفة على بعض الأسماء وحسب ما تحتاجه المرحلة المقبلة.