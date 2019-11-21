منتخب الكيك بوكسينج يستعد للمشاركة في بطولة العالم بتركيا

عمان – الغد – تتجه بعثة المنتخب الوطني للكيك بوكسينج مساء اليوم الخميس إلى مدينة أنطاليا التركية، وذلك للمشاركة في بطولة العالم والتي ستقام خلال الفترة من 26 إلى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

ويترأس الدكتور سامي الوحش الوفد، الذي يضم كل من المدربين عيسى أبو نصار ورائد الدبج وعلي أبو حصوة.

وسيمثل الأردن كل من اللاعبين أسلوب full contact : محيي الدين أسامة (وزن 60 كغم) وعدي أبو حصوة (وزن 63.5 كغم) وموسى محمد علي (وزن 67 كغم) وخالد أبو غلوس (وزن 71 كغم) ومهند غسان (وزن 75 كغم) ومحمود فرحان (وزن 75 كغم) وعلي أحمد خلف (وزن 81 كغم) وابراهيم الشطناوي (وزن 86 كغم) وأحمد الحسنات (وزن 91 كغم).

فيما سيمثل المنتخب الوطني ضمن اسلوب light contact كل من اللاعبين مهند عفانة وزن 69 كغم، ومحمد وصفي وزن 74 كغم.

وأشار المدير الفني للمنتخبات الوطنية عيسى أبو نصار، إلى أن معنويات اللاعبين عالية ويتطلعون إلى تسجيل أفضل النتائج والصعود إلى منصات التتويج، وتكرار إنجاز عدي أبو حصوة، الذي نال ميداليتين ذهبيتين في النسختين الأخيريتين من البطولة.