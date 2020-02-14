منتخب المصارعة يتوجه إلى الهند للمشاركة بالبطولة الآسيوية

خالد المنيزل

عمان – يتوجه إلى الهند اليوم السبت وفد المنتخب الوطني للمصارعة، للمشاركة في بطولة آسيا التي ستقام خلال الفترة من 18-23 شباط (فبراير) الحالي، ويرأس الوفد عضو الاتحاد صالح زريقات، ويضم المدرب الأميركي روسل، والوطني يحيى ابو طبيخ، والحكمين الدوليين خالد المصري ومنير السلاق، واللاعبين سلطان ضامن وزيد الشيشاني.

ويشارك سلطان ضامن في المصارعة الرومانية بوزن تحت 77 كغم، وسيلعب يوم 17 الجالي، بينما يلعب زيد الشيشاني بالمصارعة الحرة بوزن تحت 97 كغم، وسيلعب يوم 21 الحالي.

وذكر المدرب الوطني يحيى ابو طبيخ أنه تم اختيار اللاعبين المميزين زيد الشيشاني (حرة) بوزن 97 كغم، وسلطان ضامن (روماني) بوزن تحت 77 كغم، نظرا لمستواهما الفني المتطور ولانجازاتهما في البطولة العربية التي أقيمت في مصر نهاية العام الماضي، وبين ان اللاعب سلطان علي ضامن دخل في معسكر داخلي مغلق ومستواه الفني تطور بشكل ملحوظ، بينما اللاعب زيد الشيشاني فهو الآخر عاد للتدريب خلال الفترة الماضية، ويبحث عن انجاز جديد في آسيا.

وأضاف المدرب أبو طبيخ أن المشاركة في هذه البطولة تمنح المنتخب التواجد في البطولة التأهيلية (بطولة العالم) المقرر اقامتها في الصين نيسان (ابريل) المقبل، والتي يدرس الاتحاد الدولي نقلها الى مكان آخر.

وبين أن اللاعبين تدربا بشكل منتظم خلال الفترة الماضية، وقادران على الظهور بصورة إيجابية خلال البطولة، رغم قوة المنافسة.

ومن جانبة اشار رئيس الوفد صالح زريقات أن تواجد اللاعبين الأردنيين في البطولة يمنحهما فرصة للتعرف على المستويات الآسيوية المتطورة، الأمر الذي ينعكس ايجابيا على مشاركاتهم الدولية المقبلة.

البطولة العربية للناشئين

الى ذلك يواصل اتحاد اللعبة التحضير لاستضافة البطولة العربية للشباب والناشئين المقرر اقامتها في عمان خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، حيث تم الموافقة على اضافة فئة تحت 15 عاما لنفس البطولة من الاتحاد العربي، وينتظر أن يوافق اتحاد اللعبة على إقامة أكثر من معسكر تدريبي للمنتخبات الوطنية قبيل انطلاق البطولة، أو استضافة منتخبات عربية لإقامة معسكرات مشتركة مع المنتخبات الوطنية.

وكانت اللجنة المؤقتة للمصارعة برئاسة المحامي حازم النعيمات قد اعتمدت خطتها السنوية، وتضمنت الخطة مشاركة المنتخب الوطني في أربع بطولات دولية للمصارعة الرومانية والحرة.

كما تضمنت الخطة السنوية، إقامة أربع بطولات محلية، يفصل الواحدة منها عن الأخرى شهرين، ويحرص الاتحاد مضاعفة جهوده في رعاية الناشئين لرفد المنتخب الوطني للرجال بالطاقات والقدرات والمواهب الجديدة، من خلال التركيز على مراكز الواعدين الأربعة التي يشرف عليها الاتحاد.

المنتخب يواصل الاستعداد

يواصل لاعبو المنتخب الوطني رفع وتيرة استعداداتهم للبطولات المحلية والدولية المقبلة، بإشراف مدرب المصارعة الرومانية يحيى أبو طبيخ ومدرب المصارعة الحرة رمزي المرافي، وباشراف المدرب الأميركي روسل، بعد تثبيت قائمة المنتخب الوطني التي ضمت اللاعبين: سلطان عيد، احمد دهشان، عمرو عبدالفتاح ،باسل القاضي، ليث محمد، علي ابوسيف، يزن الحسنات، احمد المرافي، يحيى حسين، عبدالكريم ابوادعيج، محمد صالح زريقات، ارزو شامل، مصطفى القاضي، صهيب المرافي، زيد مصلح، صهيب الحسنات، حسام ابوسيف، صلاح المرافي، عبدالرحمن الدراويش، وزيد الشيشاني.