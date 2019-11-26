منتخب المصارعة يتوج ثانيا في البطولة العربية

خالد المنيزل

القاهرة – نال المنتخب الوطني المركز الثاني في البطولة العربية للرجال بالمصارعة الرومانية، التي اختتمت أول من أمس في القاهرة، وجمع المنتخب الوطني 90 نقطة، فيما توج باللقب المنتخب المصري الذي سيطر على القاب اوزان المصارعة الرومانية بالكامل بعد ان جمع 200 نقطة، وحل السودان ثالثا.

وظفر كل من أحمد دهشان ومصطفى القاضي وسلطان علي ضامن بالميدالية الفضية في المصارعة الرومانية، بينما نال ميداليتين برونزيتين كلا من باسل القاضي وأحمد المرافي.

وكان منتخب المصارعة الحرة قد نال الميدالية الذهبية بواسطة زيد الشيشاني بوزن 125 كغم، ونال ميداليتين فضيتين بواسطة عبدالكريم ابو دعيج بوزن 80 كغم، وارزو شاميل بوزن 74 كغم.

وينتظر أن تعود بعثة المنتخب من القاهرة اليوم.

النتائج الفنية