منتخب المصارعة يتوج ثانيا في البطولة العربية

خالد المنيزل
القاهرة – نال المنتخب الوطني المركز الثاني في البطولة العربية للرجال بالمصارعة الرومانية، التي اختتمت أول من أمس في القاهرة، وجمع المنتخب الوطني 90 نقطة، فيما توج باللقب المنتخب المصري الذي سيطر على القاب اوزان المصارعة الرومانية بالكامل بعد ان جمع 200 نقطة، وحل السودان ثالثا.
وظفر كل من أحمد دهشان ومصطفى القاضي وسلطان علي ضامن بالميدالية الفضية في المصارعة الرومانية، بينما نال ميداليتين برونزيتين كلا من باسل القاضي وأحمد المرافي.
وكان منتخب المصارعة الحرة قد نال الميدالية الذهبية بواسطة زيد الشيشاني بوزن 125 كغم، ونال ميداليتين فضيتين بواسطة عبدالكريم ابو دعيج بوزن 80 كغم، وارزو شاميل بوزن 74 كغم.
وينتظر أن تعود بعثة المنتخب من القاهرة اليوم.
النتائج الفنية
- نال اللاعب سلطان علي ضامن فضية وزن 77 كغم، بعد ان حقق الفوز على كل من السوداني ابراهيم بشير وعلى الكويتي محمد جاسم، وخسر أمام المصري أحمد جمعة.
- نال اللاعب مصطفى القاضي فضية وزن 55 كغم، بعد ان حقق الفوز على اليمني جمال الصعبي وخسر أمام المصري يوسف حربي.
- نال احمد دهشان فضية وزن 72 كغم، بعد ان حقق الفوز على السعودي فخر الدين عبيد، وعلى السوداني مصطفى حمد، وخسر أمام المصري سيد أبو حليمة.
المرافي وابو طبيخ فخوران
عبر المدرب يحيى ابو طبيخ عن فخره بانجاز لاعبي المصارعة الرومانية في البطولة العربية، والتي اعادت الأمل من جديد، وتأكيد السير على الطريق الصحيح، خاصة وان اللاعبين الذين مثلوا المنتخب من الشباب، وكان بامكان اللاعبين تحقيق الميداليات الذهبية لولا قلة الخبرة. بدوره أشاد المدرب رمزي المرافي بانجاز لاعبي الحرة الذين شاركو بثلابثة أوزان ونالو الذهب والفضة، وهم قادرون على مقارعة نجوم المنتخب المصري الذي يملك خبرات عالمية، مبينا ان المستقبل سيكون جيدا في حال توفر الإحتكاك اللازم.
زريقات يكرم اللاعبين
قدم عضو الاتحاد واداري المنتخب الوطني للمصارعة صالح زريقات، جوائز مالية لكافة اللاعبين والمدربين، بعد انتهاء منافسات البطولة، مبينا ان اللاعبين أعادوا للمصارعة الأردنية وهجها، الأمر الذي يعني ان المنتخب يسير في الاتجاه الصحيح.
وأضاف انه فخور بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدا ان اتحاد اللعبة سيقوم بتكريم كافة اللاعبين والمدربين ورؤساء الاتحادات السابقة والمدربين الذين كان لهم شرف خدمة اللعبة.
مشاركات في شباب العرب
وافقت منتخبات مصر والسودان والسعودية واليمن، على المشاركة في البطولة العربية للشباب والناشئين، التي ستقام في عمان خلال شهر تموز (يوليو) المقبل.
وذكرت عضو الاتحاد آلاء المجالي، ان رؤساء الوفود والاتحادات العربية اكدوا بالحضور إلى الأردن والمشاركة في البطولتين، وتم دعوة المنتخبات العربية المشاركة في البطولة العربية.