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منتخب المصارعة يطير إلى العراق للمشاركة في البطولة العربية

منذ ساعتين

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عمان – الغد – توجهت فجر اليوم الأربعاء بعثة المنتخب الوطني للناشئين والشباب للمصارعة إلى مدينة السليمانية العراقية، وذلك للمشاركة في البطولة العربية.

ويتكون وفد المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية من اللاعبين الناشئين: ياسين العتيبي ويحيى محمد، ومن الشباب: أحمد الموافي وعمرو عبدالفتاح وليث البن وباسل القاضي، بقيادة المدرب يحيى أبو طبيخ.

فيما يضم منتخب المصارعة الحرة كل من اللاعبين الناشئين: سيف دورا وماجد قطيشات ومحمد زريقات، ومن الشباب: محمد ضامن وعبدالكريم ابودعيج، بقيادة المدرب رمزي المرافي.

ويرأس وفد المنتخب الوطني إلى العراق عضو الاتحاد صالح زريقات، ويضم أيضاً الحكم الدولي محمود عبدالعزيز.

ويتطلع المنتخب الوطني خلال مشاركته في البطولة العربية إلى تحقيق أفضل النتائج والصعود لمنصات التتويج، إلى جانب إكساب لاعبيه خبرة المشاركات الإقليمية والدولية.

وكان المنتخب قد كثف من تحضيراته خلال الفترة الماضية للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبتين، قبل بدء منافسات البطولة والتي تنطلق يوم غد الخميس بمشاركة 9 دولة عربية، هي: مصر والمغرب والسودان وسوريا والأردن وفلسطين واليمن والسعودية.

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