منتخب الملاكمة على موعد مع الميداليات ومنصات التتويج في البطولة الآسيوية

بات المنتخب الوطني للملاكمة على موعد يوم غد السبت مع منصات التتويج وحصد الميداليات في بطولة آسيا المقامة في صالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب.

ويستعد 4 من لاعبي المنتخب الوطني لخوض النزالات النهائية غدا، حيث تمكن الملاكمون محمد أبو جاجة وعدي الهنداوي وزياد عشيش وحسين عشيش، من التأهل إلى النهائيات بانتظار مباريات يوم غد لحسم لون الميدالية ذهبية أو فضية.

وللمرة الأولى يتأهل فيها هذا العدد من الملاكمين الأردنيين إلى نهائيات البطولة الآسيوية.

ونجح اللاعب محمد أبو جاجة في تحقيق انتصاره الثالث في البطولة ضمن منافسات وزن تحت 60 كغم وجاء على حساب المصنف الأول على الوزن اللاعب الكازاخستاني ساماتالي تولتايف.

وسيلتقي محمد أبو جاجة في النزال النهائي مع لاعب منتخب مانغوليا، بايندولاي، والذي تمكن من تجاوز اللاعب الأوزبكي، محي الدينوف أدخمجون.

من جانبه، تمكن اللاعب الأولمبي، عدي الهنداوي، من تحقيق الفوز الثالث على التوالي في البطولة وذلك بعد تخطيه اللاعب الكازاخستاني ساجنديك ضمن منافسات وزن تحت 86 كغم.

وضرب “الهنداوي” موعدا في النهائي مع اللاعب التايلاندي، جاكابونج، والذي فاز على اللاعب القيرغيزستان، عادل بيك.

وتواصل التألق الأردني في البطولة، وحجز اللاعب الأولمبي زياد عشيش مكانا له في نهائي وزن تحت 71 كغم بعد الفوز الذي حققه على اللاعب القيرغيزستاني رستمبيك نورادين.

وسيلتقي زياد عشيش في النزال النهائي مع اللاعب الكازاخستاتي أصلان بيك والذي تغلب في الدور نصف النهائي على لاعب منتخب منغوليا “أوتغوباتار”.

وأكمل حسين عشيش – الذي شارك في نسختين أولمبيتين – الليلة الأردنية المميزة وتأهل هو الآخر إلى نهائي وزن تحت 80 كغم بعد الفوز الذي حققه على اللاعب الكازاخستاني نوربيك أورالباي.

وسيلتقي حسين عشيش في النهائي مع اللاعب الأوزبكي اسلونوف اوديلجون، والذي فاز في الدور نصف النهائي على اللاعب القيرغيزستاني عمر بيك.

وكان اللاعب أحمد الطعيمات، اكتفى بالميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 92 كغم بخسارته أمام اللاعب الأوزبكي ماديار سيدراخيموف.