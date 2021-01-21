منتخب الملاكمة يختتم معسكر أوزبكستان ويغادر إلى بولندا

محمد عمّار

عمان – يغادر المنتخب الأولمبي للملاكمة العاصمة الاوزبكية طشقند، متوجها الى العاصمة البولندية وارسو، للمشاركة في منافسات بطولتها الودية التي ستقام خلال الفترة من 22-30 كانون الثاني (يناير) الحالي.

وبحسب رئيس الوفد عبدالله المجالي، فإن المعسكر جاء قويا ومثمرا، جراء النزالات الودية التدريبية مع منتخب اوزبكستان الذي كان مكتمل الصفوف، بالاضافة الى الشق البدني الذي أشرف عليه المدرب معاذ غازي.

وأضاف المجالي: “إشتملت التدريبات الصباحية على تمارين الركض لمسافة 8 كم يوميا من خلال تسلق الجبال، ما منح المنتخب جرعات اضافية في الشق البدني، بالاضافة الى تدريبات خاصة لكل لاعب حسب مستوى قدرته بالتحمل، حيث خاض المنتخب جرعات اضافية بعد انتهاء الحصة الصباحية، هدف من خلالها الجهاز الفني تحقيق منسوب متقدم من اللياقة البدنية تحضيرا للاستحقاقات المقبلة”.

فنيات بشكل مرتفع

وعن الحصص التدريبية المسائية اشار مدرب المنتخب باسل الهنداوي، الى أن التمرين يتركز على الجانب الفني، من خلال تنفيذ الجمل الدفاعية والهجومية، وجرى تقييم الوضع من خلال نزالات قوية مع نجوم المنتخب الاوزبكي الذي يعتبر من أفضل منتخبات آسيا والعالم على حد سواء.

واشار الهنداوي الى ان المعسكر كان على مستوى عال، وان الفائدة المرجوة منه سيتم الاستفادة منها من خلال المشاركة ببطولة بولندا الدولية التي تأكدت مشاركة منتخبات روسيا واوكرانيا وبولندا، والعديد من المنتخبات الاوروبية الأخرى التي تتحضر للتصفيات الأوروبية المؤهلة الى أولمبياد طوكيو، مؤكدا على جهوزية المنتخب للبطولة وحتى التصفيات الاخيرة لاستكمال مشوار المنتخب الظافر باكمال عقد اللاعبين، بعد خمس بطاقات أولمبية في سابقة تاريخية أردنية وعربية.

نجيب ينضم للمنتخب

وكان عضو مجلس ادارة الاتحاد نجيب فهد قد انضم أمس الى الوفد المتواجد في اوزبكستان، وذلك للسفر مع المنتخب الى بولندا، فيما غادر طبيب المنتخب عمر محمد عائدا الى الأردن، وسيكون الوفد ظهر اليوم في وارسو، ويضم الوفد الى جانب نجيب فهد والمجالي كلا من: المدير الفني اندريه، والمدرب باسل الهنداوي، مدرب اللياقة معاذ غازي، المعالج محمد العصيري، والمدلك محمود بين صخر، الى جانب اللاعبين يوسف عشيش (وزن 52 كغم)، محمد عبدالعزيز الوادي (وزن 56 كغم)، زياد عشيش (وزن 63 كغم)، عبادة الكسبة (وزن 69 كغم)، محمد اليازوري (وزن 75 كغم)، عدي الهنداوي (وزن 81 كغم)، حسين عشيش (وزن 91 كغم) واحمد طعيمات (وزن فوق 91 كغم).