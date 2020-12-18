منتخب الملاكمة يدخل في معسكر تدريبي مغلق اليوم

محمد عمّار

عمان – يدخل المنتخب الوطني للملاكمة في معسكر تدريبي اعتبارا من اليوم، ويستمر لمدة أسبوعين، في مركز الإعداد الأولمبي، وذلك تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.

وكان المنتخب قد خضع لفحص فيروس كورنا المستجد، وظهرت كافة النتائج سلبية، وكان من المقرر اقامة المعسكر يوم الاربعاء الماضي، بيد ان ظروف الحجر أجلت المعسكر الى اليوم. وسيخضع المنتخب لبرنامج تدريبي مكثف حيث يشتمل التمرين الصباحي على الارتقاء بمنسوب اللياقة البدنية، خصوصا في ظل فترة التوقف الاضطرارية، بسبب إغلاق مركز الإعداد الأولمبي بسبب “كوفيد 19″، حيث سيعمل مدرب اللياقة البدنية معاذ غازي وباشراف مباشر من المدير الفني للمنتخب اندرية، لرفع مستوى التدريبات الصباحية لتنزيل الاوزان، والاقتراب من الاوزان الطبيعية.

وإلى جانب التدريب البدني، فان التمرين المسائي سيشتمل على تمارين تكتيكية في الشقين الدفاعي والهجومي للاعبين، من خلال تدريبات مشتركة على الحلقة، وادخال بقية لاعبي المنتخب غير المتأهلين الى أولمبياد طوكيو الى التدريبات المشتركة، حيث سينضم أحمد الطعيمات، يوسف عشيش، محمد النادي، محمد عشيش، غسان الكسبة واحمد طعيمات؛ مع لاعبي المنتخب الاولمبي الذين تأهلوا الى اولمبياد طوكيو وهم : محمد عبدالعزيز الوادي، زياد عشيش، عبادة الكسبة، عدي الهنداوي وحسين عشيش.

غياب “النسوي”

ولن يشارك في المعسكر التدريبي الحالي لاعبات المنتخب الوطني النسوي، حيث لم يتم استدعاء لاعبات المنتخب ريم الشمري، رند العدوان، رندة عبدالخالق ودانيا النتشة.

ويشرف على تدريب المنتخب المدير الفني للمنتخب الوطني اندريه، والمدرب العام باسل الهنداوي، مدرب اللياقة البدنية معاذ غازي الى جانب المدربين ابراهيم الكسبة ونبيل حيمور.

الهنداوي : التركيز بدني

اشار المدرب الوطني باسل الهنداوي الى ان التدريبات سترتكز خلال الفترة الصباحية على اللياقة البدنية، في ظل عدم وضوح الرؤيا حول البرنامج التدريبي منذ فترة شهر تقريبا، وغياب التدريبات الحقيقية، في ظل ضبابية مشهد المنتخب في المستقبل المنظور، والغاء معسكر العقبة، وعدم توفر مكان للتدريب، على الرغم من ان اللاعبين يواصلون تدريباتهم بشكل شخصي بيتي ومتابعة من المدير الفني اندرية، إلا ان المنتخب بات بحاجة الى معسكر مغلق، يتم خلاله العمل سريعا على تنزيل الاوزان والتي اضحت في زيادة واضحة، وسيتم التدريب في معسكر مغلق لمدة اسبوعين، وذلك لأفضل فائدة مرجوة من المعسكر، وبالتالي الحضور والجهوزية لأي استحقاق خارجي، ما يمنح المنتخب الوقت المناسب للتدريب والمشاركة في بطولات خارجية والتحضير الأمثل لمشاركة مثمرة في الألمبياد، وآمال مشروعة للوصول الى منصات التتويج، بالاضافة الى التحضير المناسب لبقية اللاعبين غير المتأهلين للمشاركة في المحطة التأهيلية الأخيرة الى الأولمبياد، من خلال المشاركة في بطولة العالم والتي ينتظر ان تحتضنها بولندا في موعد تم تأجيله في اكثر من مناسبة، وتضم بطولة العالم كافة اللاعبين غير المتأهلين الى الاولمبياد لاستكمال بقية البطاقات ولكافة القارات.