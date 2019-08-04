منتخب الملاكمة يستهل مشاركته في بطولة آسيا للواعدين

عمان – الغد – نجح ملاكم المنتخب الوطني للواعدين، أوس عشيش، من تحقيق الفوز في مستهل مشاركة المنتخب ببطولة آسيا للواعدين، والتي افتتحت السبت في الكويت.

وتمكن “عشيش” من تخطي عقبة الكويتي جابر العتيبي في دور الـ 16 من منافسات وزن 37 كغم، لينتقل إلى الدور ربع النهائي والذي سيواجه خلاله الكازاخستاني دامير يوم غد الإثنين.

في ما خسر كل من الملاكمين، حمزة ملص (وزن 40 كغم) وفارس أحمد (وزن 55 كغم) نزاليهما الأول أمام السوري محمد البدور والقيرغيزستاني بورين فاديم على التوالي.

وتتواصل مساء اليوم الأحد المشاركة الأردنية في البطولة الآسيوية، حيث سيظهر من جانب المنتخب الوطني كل من اللاعبين، عبدالحكيم جرادات (وزن 43 كغم) والياس جودة (وزن 52 كغم) وجعفر تيمور (وزن 58 كغم) وجهاد أبو خديجة (وزن 61 كغم) وعبدالله الدلقموني (وزن 67 كغم).