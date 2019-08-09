منتخب الملاكمة يعود ببرونزية آسيا

محمد عمّار

عمان – عاد الى عمان يوم أمس، وفد المنتخب الوطني للواعدين بالملاكمة، بعد أن اختتم مشاركته الايجابية في بطولة آسيا، محققا ميدالية برونزية عبر البطل الصاعد بقوة زيد نضال، لتكون أول ميدالية يحققها الأردن في بطولة آسيا للواعدين بالملاكمة.

البناء على الإنجاز

مساعد المدير الفني للمنتخبات الوطنية ومدرب منتخبات الفئات العمرية الكابتن عمر المجالي؛ اكد أن الاتحاد سيعمل على استثمار الإنجاز الذي حققه البطل زيد نضال، من خلال استمرارية تدريبات المنتخب وتحضيراته لاستحقاقات مقبلة، خصوصا وأن بطولات آسيا تعتبر الأقوى على صعيد العالم، وأن الذي تحقق سينقل لاعبينا نحو التقدم للمستوى الآسيوي، لكن بحاجة الى مزيد من التحضير والتدريب للارتقاء بالمنتخب، وهذا سيكون عاملا أساسيا لرفد المنتخبات الوطنية بالعديد من الوجوه الجديدة التي عملنا على صقل مهاراتها من خلال البطولات الماضية، والتي ساهمت بتحقيق أول ميدالية برونزية للأردن في بطولة آسيا للواعدين، مؤكدا أن الفترة التي سبقت المشاركة كانت قصيرة بالمقارنة مع اغلب منتخبات القارة الآسيوية، بيد أن الإنجاز تحقق، والقادم سيكون أكثر إنجازا.

وأضاف المجالي، أن منتخب الناشئين سيبدأ التدريبات خلال الفترة المقبلة، تحضيرا لبطولة آسيا والتي ستقام في الإمارات خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، حيث ينتظر أن يدخل المنتخب في معسكر تدريبي محلي مغلق، وربما إقامة مسعكر تدريب في الإمارات مع العديد من المنتخبات المشاركة تسبق المشاركة في البطولة.

وضم الوفد الذي شارك في البطولة الآسيوية الأخيرة، كل من: الدكتور نشوان نشوان رئيسا للوفد، المدرب عمر المجالي، مساعد المدرب يزيد سرور، واللاعبون: قيس عشيش (وزن 35 كغم)، أوس عشيش (وزن 37 كغم)، حمزة ملص (وزن 40 كغم)، عبدالحكيم جرادات (وزن 43 كغم)، عمر الحديدي (وزن 46 كغم)، زيد نضال (وزن 49 كغم)، الياس جودة (وزن 52 كغم)، فارس أحمد (وزن 55 كغم)، جعفر تيمور (وزن 58 كغم)، جهاد أبو خديجة (وزن 61 كغم)، عبدالله الدلقموني (67 كغم) وراجي حياصات (وزن فوق 70 كغم).